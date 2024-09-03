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「史瓦帝尼國際商展」台灣館　展現我創新科技與文化風采

▲史瓦帝尼國際商展台灣館由史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世(King Mswati III)與我國駐史國大使梁洪昇共同剪綵，貴賓包含南非祖魯王Misuzulu Zulu及非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)秘書長Wamlele Mene等。（圖／貿協提供）

▲史瓦帝尼國際商展台灣館，由史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世與我國駐史國大使梁洪昇共同剪綵。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

為協助我企業拓展史瓦帝尼及鄰近南部非洲市場商機，外貿協會於今年8月30日至9月8日帶領17家企業參加「史瓦帝尼國際商展」（Eswatini International Trade Fair，EITF）」，為呼應本次展覽數位轉型之主題，台灣館首次設置智慧生活台灣精品體驗專區，展現我創新科技與文化風采

台灣館於8月31日辦理開幕式，由史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）與我國駐史瓦帝尼大使梁洪昇共同剪綵，並邀請南非祖魯王Misuzulu Zulu、非洲大陸自由貿易區（AfCFTA）秘書長Wamlele Mene、商工暨貿易部長Manqoba Khumalo、史瓦帝尼投資促進局(EIPA)董事會主席Theo Hlophe等重量級貴賓，貿協約翰尼斯堡台貿中心主任徐子婷也出席觀禮，現場氣氛熱絡。

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剪綵儀式後，梁洪昇偕史國國王逐一參觀我參展企業攤位。其中，資拓宏宇公司與史國長期合作，明年將於史國首都姆巴巴內裝設5G監控設備，提供有效的交通管理方案，史國國王對此表達感謝；國王也對碧睿生醫展示之海葡萄保養品感到驚艷，稱讚其將天然綠色食材融入保養品中，具高度創新性；另外，台商CH Building 提供客製化紗窗門產品，國王亦鼓勵渠自南非擴大經銷至史國，讓更多當地民眾受惠。

智慧生活台灣精品體驗專區，當地民眾可於現場親自體驗我國高科技產品。其中今年5月新上市的華碩智慧健康錶、督洋生技的眼部按摩器及創見的穿戴式攝影機詢問度最高。除了展現臺灣科技實力，也盡全球永續責任，如台灣節能膜之產品可降溫省電，降低企業運作成本，受到史國國王矚目；而台灣館則首次以風琴紙展架展示優質的台灣產品，兼具美觀及環保概念。

本展台灣館作為台史雙邊經貿合作之重要平台，今年8成以上我商為首次參展，顯示我業者對史國新商機的信心。其中，順越實業展示多項農用灌溉器具，符合當地需求，展前甫獲當地代理，並於展覽期間獲多家買主詢問，陳業務經理表示成果超乎預期；碧睿生醫於現場販售各式海葡萄保養品獲女性買主青睞，並獲當地臺商洽談合作，該公司黃執行長表示，史國高消費水準客戶消費力佳，商機可期。

台灣館還設有豐富的文化活動，例如台灣經典童玩體驗，吸引當地民眾前來嘗試套圈圈及彈珠臺，現場氣氛熱鬧。另和盛企業贊助的金氏世界記錄大型泡泡遊戲，獲得當地家庭熱烈喜愛，玩樂過程中充滿驚喜歡笑。此外，可愛的臺灣黑熊頭像背板，也使臺灣館成為展覽的熱門打卡點，除了吸引觀展人潮駐足拍照，當地知名網紅 Mduduzi Mdura Dlamini 也前來製作短影音，提升台灣在國際的能見度。

本展由史瓦帝尼投資促進局(EIPA)主辦，為史國最大的綜合性商業展覽，展示商品和服務包括電信服務、農產品、能源、電子產品、旅遊、財務服務、建築材料、醫療設備、運動及文化等，甚受非洲南部矚目。本屆為第56屆，吸引250家業者參展，10天展期預計逾50萬名參觀者，創造1.5億史鍰(約820萬美元)之貿易機會。

依據經濟部國際貿易署統計資料顯示，2023年我國對史瓦帝尼出口額為578萬美元，主要產品包括機械零件、穀類、服飾及人造絲等；而我國自史國進口額為306萬美元，主要產品有酒類飲料、蔬菜、堅果、食品、電機設備零件及精油等。業者可多加利用外貿協會海外展團活動，拓展全球市場，歡迎至台灣經貿網www.taiwantrade.com.tw查詢。
 

關鍵字： 史瓦帝尼國際商展台灣館創新科技

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