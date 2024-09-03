華航以每股53.49元完成釋出台灣虎航　旅天下取得1000張

▲台灣虎航。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

配合轉上市，台灣虎航（6757）大股東華航（2610）申報從8／19起，進行為期1個月處分3.7萬張台灣虎航股票，依據證交所公告，今（3）日華航採鉅額逐筆交易完成釋出，共計51筆，每筆交易價格53.49元，另旅天下（6961）也公告取得1000張。

台灣虎航去年8月完成首家航空公司以創新板掛牌上市後，股價穩坐航空股王，今年8／16宣布向證交所申請轉為一般板上市；而為配合台灣虎航上市作業，大股東華航也自8／19起釋股3.7萬張台灣虎航。

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依據公告，華航處分台灣虎航36,745,427股，每股約新台幣53.49元，交易總金額為19億6552萬6440元；台灣虎航為華航子公司，依國際財務報導準則（IFRS）規定，處分價格與帳面價值差異將認列為資本公積，不計入損益。

華航今日採鉅額逐筆交易完成釋出，共計有51筆，其中最大筆取得5700張、2000張、1200張等都有，值得注意的是，與台灣虎航包機合作的旅天下也公告取得1000張台灣虎航股票，每股單價為53.49元，總金額為5349萬元，取得具體目的為投資，估計取得對象雖未逐步申報，但有可能是合作旅行社取得持股。

台灣虎航今日收56.4元，上漲3.4元或6.41％，成交量逾7000張，這51筆鉅額交易，約以95折取得。