輝達遭美司法部反壟斷調查！　股價狂瀉10%盤後再跌逾2％

▲輝達遭反壟斷調查。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國司法部對輝達（Nvidia）發出正式傳票，調查AI龍頭輝達是否違反反壟斷法。消息一出，輝達股價狂瀉近10％，連帶拉崩美股；輝達盤後續跌逾2％。

綜合外電報導，美國司法部向輝達及其他公司發送傳票，正式升級對該公司的調查。知情人士透露，司法部此前已向企業發放調查問卷，現在發出具有法律約束力的傳票，要求業者必須提供資訊，代表美國政府的調查向正式起訴又邁進一步。

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知情人士近一步指出，美國反壟斷機構擔心，輝達正在提高客戶轉向其他供應商的難度，同時針對多元採用多家AI晶片的買家進行「懲罰」。司法部舊金山辦公室主導本次調查，調查人員正調查若客戶想從輝達競爭對手超微（AMD）等購買AI晶片，是否會被輝達收取更高的產品價格。

此外，司法部也在調查輝達是否向客戶施壓，要求額外購買產品，如連接伺服器的電纜等。

業界估計，輝達的資料中心AI晶片占比達到80%以上，且許多頂級客戶都是雲端公司與網路巨頭，包括微軟、谷歌母公司Alphabet、Meta、亞馬遜和特斯拉等。

美國司法部對的反壟斷調查，主要針對輝達在GPU市場的壟斷地位，著重在是否向雲端服務提供商施壓，要求他們購買多項產品，或對有採購競爭對手晶片的客戶，收取更高昂的價格。

輝達目前否認這些指控，強調公司運作遵守競爭法規。與此同時，法國也在進行類似的調查，輝達接下來恐怕會面臨更多的法律挑戰。

輝達股價3日下殺近10％，美股來到每股 108.00 美元，市值蒸發超過 2700 億美元，盤後再跌2.42％。