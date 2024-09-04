Gogoro赴美上市股價慘　謝金河：可能走錯路「在台上市不寂寞」

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「Gogoro的一念之間」為題撰文，表示台灣新創公司因為在台上市估值不高，紛紛前往海外上市，不過到美國上市的Gogoro，股價卻慘不忍睹，如果當初不選美國，而是選在台灣上市，也許情況會不一樣，到美國上市，可能是走錯路！

以下謝金河臉書全文：

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今天在經濟發展委員會顧問會議上，林之晨委員提到爭取外國新創公司來台上市的提案，我補充一點，加上一條鼓勵海外上市的台資企業也回台上市！我特別舉Gogoro的例子。

台灣的新創公司因為在台上市估值不高，紛紛前往海外上市，這其中，Appier沛星在日本上市，大家熟悉的Gogoro到美國，以SPAC型態上市。到目前為止，Appier股價在1700日圓，市值1736.77億日圓，約22.145億美元，算是差強人意。

不過，選擇到美國上市的Gogoro，雖然在台灣聲名大噪，大家都知道Gogoro，可是Gogoro到美國上市股價卻慘不忍睹，一方面是因為Gogoro虧損不止，另一方面，美國的投資人不知道Gogoro的市場地位，Gogoro在美國一直未能得到投資人青睞。

Gogoro從掛牌上市的14.1跌到1.11美元，市值從41.6億美元跌至3.275億美元，Gogoro股價跌掉92%，幾乎剩下零頭。陸學森創業之初，讓市場驚艷，尹衍樑先生一路相挺投資。

這兩天，市場傳出跟著陸學森創業的夥伴，從產品長彭明義等資深幹部都相繼請辭，看起來Gogoro險象環生。我在想，如果Gogoro不選美國，而是選在台灣上市，也許情況會不一樣。

鴻海和裕隆集團華創車電共同投資的鴻華先進，儘管虧損累累，未見轉機，但鴻華先進股價42元，市值730億元。Gogoro開啓了新型商業模式，且有超級大股東加持，如果在台灣上市，以台灣資本市場的偏好，Gogoro應該不會寂寞，到美國上市，可能是走錯路！