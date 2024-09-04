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Gogoro赴美上市股價慘　謝金河：可能走錯路「在台上市不寂寞」

▲▼北威論壇一月份以「拜登主政下的美國」為題，邀請台新投顧總經理李鎮宇、台灣大學政治學系教授楊永明、中信金融管理學院講座教授林建甫、財信傳媒董事長謝金河以及香港北威國際集團董事總經理劉憶如發表演講。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「Gogoro的一念之間」為題撰文，表示台灣新創公司因為在台上市估值不高，紛紛前往海外上市，不過到美國上市的Gogoro，股價卻慘不忍睹，如果當初不選美國，而是選在台灣上市，也許情況會不一樣，到美國上市，可能是走錯路！

以下謝金河臉書全文：

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今天在經濟發展委員會顧問會議上，林之晨委員提到爭取外國新創公司來台上市的提案，我補充一點，加上一條鼓勵海外上市的台資企業也回台上市！我特別舉Gogoro的例子。

台灣的新創公司因為在台上市估值不高，紛紛前往海外上市，這其中，Appier沛星在日本上市，大家熟悉的Gogoro到美國，以SPAC型態上市。到目前為止，Appier股價在1700日圓，市值1736.77億日圓，約22.145億美元，算是差強人意。

不過，選擇到美國上市的Gogoro，雖然在台灣聲名大噪，大家都知道Gogoro，可是Gogoro到美國上市股價卻慘不忍睹，一方面是因為Gogoro虧損不止，另一方面，美國的投資人不知道Gogoro的市場地位，Gogoro在美國一直未能得到投資人青睞。

Gogoro從掛牌上市的14.1跌到1.11美元，市值從41.6億美元跌至3.275億美元，Gogoro股價跌掉92%，幾乎剩下零頭。陸學森創業之初，讓市場驚艷，尹衍樑先生一路相挺投資。

這兩天，市場傳出跟著陸學森創業的夥伴，從產品長彭明義等資深幹部都相繼請辭，看起來Gogoro險象環生。我在想，如果Gogoro不選美國，而是選在台灣上市，也許情況會不一樣。

鴻海和裕隆集團華創車電共同投資的鴻華先進，儘管虧損累累，未見轉機，但鴻華先進股價42元，市值730億元。Gogoro開啓了新型商業模式，且有超級大股東加持，如果在台灣上市，以台灣資本市場的偏好，Gogoro應該不會寂寞，到美國上市，可能是走錯路！

關鍵字： 謝金河

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