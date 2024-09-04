輝達出現賣出訊號　分析師示警：美股40年長期多頭可能見頂

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒《Business Insider》報導，Wind Shift Capital創辦人、資深金融策略師資深策略師 Bill Blain認為，t輝達（NVIDIA）的股票正在向投資人發出一個巨大的「賣出」訊號。

輝達股價在美股周二以下跌11.37美元或9.53%、108美元作收，盤後續跌逾2.4%。

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Blain周二在一份報告中指出，NVIDIA的天價估值讓許多員工變得非常富有。他提到了最近的一項調查，該調查發現，在NVIDIA工作的員工中，40%的人的淨資產在100萬~2000萬美元（（換算台幣約介於3200萬~6.42億元）之間，37%的人的淨資產超過2000萬美元。這樣一來，只有不到三分之一的NVIDIA員工有真正的日常財務壓力。

Blain也提出疑問，質疑那可憐的四分之一NVIDIA員工真的會為了那些已經很富有、而且非常有動力保護自己財富和地位的人而拼命嗎？他們認為NVIDIA的股價還會再漲700%嗎？相對於他們的同事和老闆來說，他們會願意保持極度貧窮嗎？財富的機會會更好？

Blain表示，NVIDIA的巨額估值也可能預示著更廣泛股市的見頂。他說，雖然投資者預計明年將大幅降息，但聯準會的寬鬆政策可能有限，他認為4%-6%的利率將構成市場的新常態。

Blain稱，市場目前的長期周期始於1980年代，當時通膨在經歷了前10年的艱難通膨後穩步下降。他表示，市場最快可能在2025年進入一個新的周期，並指出地緣政治緊張局勢、大宗商品和美國債務餘額不斷增加帶來的通膨壓力。

其他策略師也警告稱，通膨壓力仍將持續，儘管價格漲幅已從2022年的峰值回落。貝萊德策略師先前曾預測，通膨可能再度抬頭，並指出油價可能大幅飆升，以及美國經濟的需求超過供應。

