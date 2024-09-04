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輝達市值蒸發9.6兆破紀錄　相當於少掉「超微加英特爾」

▲▼NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

AI 霸主輝達終場崩跌9.53%，以116.01元開出，跌幅2.8%，隨後一路走低，低點來到107.29元，創下8/9以來的三周最低，市值縮水2790億美元，若加計盤後持續下挫，市值已蒸發近3000億美元（約台幣9.6兆）刷新美股上市公司市值蒸發紀錄，相當於少掉「超微（AMD）加上英特爾（Intel）」的總和，不但讓市場質疑AI威能不再，美國科技股全面承壓。

《彭博社》、《路透社》等多家外媒報導，輝達暴跌引發投資人對AI的質疑，市場開始擔心AI的「造夢故事」太樂觀，投資人開始回歸理性思考，一改過去「無腦多」的熱潮。

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輝達法說會後股價表現始終不理想，在過去3個交易日以來累計跌幅14%，過去「全村的希望」變成帶頭殺的戰犯，不過國泰投信分析，過去市場對輝達的展望期待過高，雖財報表現亮麗，但仍未達市場最樂觀的預期，引發賣壓出籠，加上輝達收到美國司法部傳票，涉嫌違反「反壟斷法」，種種利空因素影響股價。

《彭博社》指出，美股自1950年代以來就長期籠罩在「9月魔咒」之下，標普500指數和道瓊工業指數常見9月重挫的現象，但美國8月ISM製造業指數雖由46.8升至47.2，但仍連續第五個月處於收縮區間，製造業PMI指數也不如預期，投資人對美國經濟放緩的擔憂再度升溫，連帶周二(3日)美股四大指數收黑。

摩根大通、貝萊德等重量級研究團隊報告認為，除非科技業以外公司對AI需求大增，否則因AI而帶動龐大GPU需求並不合理。貝來德甚至認為AI市場發展還需要耐心，並強調「發展過程是數年，而不是數季。」

國泰台灣5G+(00881)經理人蘇鼎宇認為，根據歷史經驗，第三季本就是美股走勢最弱的一季，且11月面臨美國總統大選變數，市場波動短期可能偏大，估計第四季美股會再迎來旺季，投資人不妨在第三季下跌時逢低買進，等待行情到來。

國泰投信指出，本周五交易者將迎接美國關鍵就業數據，以及下周的蘋果新機發表會，AI目前尚在軍備競賽中，各家大廠剛鳴槍起跑，明年下半年在各產業面的應用會更明顯，預估會為醫療業、手機、個人電腦及服務業等帶來革命性的改變，不投資科技產業的風險更大，可把握股市相對較弱的9月份低點，善用科技型ETF分批進場。

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