調薪後有257萬名勞工受惠！何佩珊：薪資調漲可以帶動產業升級

▲勞動部召開最低工資審議會，勞動部長何佩珊會後接受採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

勞動部4日召開最低工資審議會，拍板決議明年最低工資調漲至2萬8,590元，漲幅約4.08%；時薪調升至190元。勞動部長何佩珊強調，最低工資法保障勞工權益，並不是只有移工受惠，更是保障國人的最低薪資所得，調升後約有257.18萬名勞工共享，此外，薪資調漲可以帶動產業升級，對於經濟發展更是正向。

今年是《最低工資法》施行的元年，首次最低工資審議會議登場，由召集人勞動部長何佩珊主持，勞、資、學、政全體委員共計21人，進行審議與討論，透過客觀、公正與理性溝通達成共識。

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勞動部最低工資是接續基本工資作為保障勞工基本生活的政策，《最低工資法》明定首次最低工資數額，不得低於現行月薪27,470元及時薪183元；並依法定參採指標，考量整體物價上漲趨勢，決定最低工資調整金額。此次最低工資審議會首次會議結論，擬定每月最低工資為28,590元，每小時最低工資為190元，續由勞動部陳報行政院核定後公告實施。

何佩珊表示，近幾年台灣經濟受惠於產業結構成功轉型與勞動素質提升，國家整體收入持續增加，經濟成長的果實雨露均霑，透過最低工資的調升，由勞資雙方互利共榮。

▲薪資調升後，約有257.18萬名勞工受惠。（圖／記者楊絡懸攝）

薪資調升後，約有257.18萬名勞工受惠，何佩珊也承諾，政府將對中小型、微型的企業，提供相關輔導協助措施，細節後續會由相關機關共同討論。她強調，落實《最低工資法》持續調高最低工資，是總統賴清德推動勞工權益保障的目標，感謝勞工團體願意體諒小、微型企業的難處，也感謝雇主團體願意與勞工分享經濟成長的果實，照顧勞工的基本生活，

何佩珊指出，除了最低工資的提升之外，勞動部進一步透過技能培力、提升職業安全及中高齡、青年與弱勢族群的就業促進措施，全方位提高勞動力品質，打造產業所需的優質人才。

此外，何佩珊也表示，未來勞動部更將積極規劃更多有感的勞政措施，持續納入勞、資、學、政等界的各方意見，與國發會、經濟部、教育部等其他部會協作，藉由質精量多的人才培植及引進，以回應審議委員對缺工問題的憂慮，提升國家的整體競爭力。