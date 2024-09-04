ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台積電、美光為何砸錢買群創、友達廠房？一文看懂深意

圖文／今周刊

面板大廠群創、友達分別出售廠房、土地給台積電、美光，買家與賣家心中各自的盤算，正牽動著面板廠轉型策略，乃至全球半導體業發展。

8月15日，台積電宣布以171.4億元，收購群創南科廠及附屬設施；12天後，記憶大廠美光也斥資81億元，買下友達台南的三座廠，及友達晶材在台中后里的部分建物和設施。面板雙虎收斂產能、關廠求售，恰好碰上半導體業產能不足、需大幅擴產，一買一賣之間，當然不只是各取所需。

友達將位於台南的三座廠房（圖）出售給美光，對美光而 言，鄰近台積電對供貨速度、穩定客戶關係都有利。

▲友達將位於台南的三座廠房（圖）出售給美光，對美光而言，鄰近台積電對供貨速度、穩定客戶關係都有利。（圖／取自Google地圖）

[廣告]請繼續往下閱讀...

瞄準台積電　 群創搶攻FOPLP

台灣面板廠面臨中國競爭、疫情後需求下滑，讓友達、群創相繼關閉舊廠、投入轉型，增加非面板業務營收，出售廠房是把閒置資產轉化成業外收入，這筆錢可彌補虧損、提升今年財務表現，是他們的第一筆盤算。

不過，比起美化財報數字，近年來積極轉型的友達、群創，或許更在意買家身分帶來的效益。群創鑽研扇出型面板級封裝（FOPLP）技術已久，此次南科4廠出售，美光才是最初洽談的買家，而不是現在的台積電。一名業內人士透露，群創很想與台積電合作發展FOPLP，希望多少能透過這次買賣建立關係，接下來，群創南科5廠、6廠及竹南3廠也有意出售，鎖定的買家同樣是台積電。

但以賽亞調研資深分析師張恆嘉認為，台積電也有研究FOPLP，不須借助群創的技術，且雙方應用不同，是否會有進一步合作，還要觀察。

另一樁交易的賣家友達，也對買家美光透露出相同企圖。友達聲明，此次交易後，「亦開啟雙方公司未來更多面向的合作機會。」具體合作項目為何，友達則回應，雙方還需要時間發展，等適當時機再說明；另有消息指出，友達去年關閉的新加坡廠也可能處分給美光。然而，多名分析師都對此持保留態度，表示目前還想像不到雙方的合作方向。

面板廠賣閒置廠房給半導體業者，意在取得半導體業入場券，台積電、美光擴產布局，則另有謀畫。先進封裝CoWoS產能吃緊，台積電持續尋覓擴產基地，業界人士透露，因產能不足，台積電將釋出較難的前段CoW訂單給日月光，但這次買廠並改造成CoWoS產線後，就能繼續掌握獨門技術不外流。

對美光而言，這筆交易更是人工智慧（AI）時代下，彎道超車的關鍵一步棋。因應AI需求，由SK海力士、三星與美光等記憶體廠生產、傳輸速度更快的高頻寬記憶體（HBM）供不應求，目前HBM市場由SK海力士稱霸、美光第三，各家都在思考，該如何拿下這塊兵家必爭之地。

美光採一條龍商業模式，從記憶體晶圓製造到後段封裝全包，最後再交由台積電將HBM與圖形處理器（GPU）進行CoWoS整合，因此，美光在台買廠的戰略目的之一，就是取得「地利之便」，同時在交貨速度上建立優勢。

4家大廠、2樁交易，買賣雙方各有盤算 ——台積電、美光買面板大廠廠房

謀畫HBM　美光買友達廠房

現在美光HBM晶圓主要在日本生產，但前段測試與後段封測重鎮在台灣，台中后里廠就是其在全球唯一擁有先進封裝研發團隊與產能的廠區，也就是說，無論傳統記憶體或HBM，產品製造終點都在台灣，HBM則多了供應台積電的必要，若能鄰近台積電、在台擴產，無疑是最佳選擇。

尤其，SK海力士今年4月就搶先與台積電簽合作備忘錄，針對共同開發、預計在2026年投產的第四代高頻寬記憶體（HBM4），封裝內最底層的基礎晶片（Base Die）採用台積電的先進邏輯製程技術。美光也想用相同策略，交由台積電代工，如此一來，唯有在台設廠，更有機會穩固和強化與台積電的關係。而且，美光原先看上的是群創南科廠，被台積電出手攔胡後，轉為買下友達約4.4萬坪的廠房，面積還不到群創南科廠的一半，可見美光亟欲在台擴產的決心。

第二筆盤算，與HBM晶圓製造技術突破有關。設備廠業者透露，美光5年前就想在台中后里廠生產HBM晶圓，但製程出問題，近期才步入量產，在HBM供不應求下，晶圓產量上升、測試與封裝產能也得跟著增加。

原本外界預期美光在台購廠，是為擴建HBM後段封裝產能規模，但美光表示，購置廠房將規畫用於前段晶圓的探針測試，支持台中與桃園廠區持續增加的動態隨機存取記憶體（DRAM）業務。乍看之下，購廠與HBM無關，但法人指出，HBM是由DRAM堆疊而成，因此前段晶圓的探針測試也可用於HBM，不排除將來因應台中后里廠增加的HBM產能。

另外，美光台中廠原本就有產能測試，此次購入友達廠房共四萬多坪再拿來做測試，業內人士認為空間「太大」，推敲未來美光也可能將部分廠房空間導入HBM晶圓製造。

但集邦科技（TrendForce）分析師王豫琪認為，考量地緣政治，HBM前段晶圓製程的擴張會以台灣以外的國家為主，台灣除了維持現有晶圓生產規模，擴張重點則擺在測試產能，但同樣對HBM產能提升有一定程度貢獻。

儘管目前美光HBM晶圓製造大本營及後段封裝擴產地會在哪裡，仍眾說紛紜，其中摻雜地緣政治與鄰近供應鏈的權衡，但無論從哪一個角度來看，美光買下友達廠房一舉都劍指HBM戰場，展示其欲挑戰市場霸主的野心。

更多今周刊文章
00929最新配息出爐！年化配息率跌破10%　為何受益人數不減反增：持有幾張會被扣二代健保？
不要看太多40歲提早退休故事，你很可能無法複製...普通上班族如何「65歲前存2千萬退休金」

關鍵字： 今周刊台積電美光群創友達半導體

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／最低工資連9漲！明年起調升至2萬8590元、時薪190元

快訊／最低工資連9漲！明年起調升至2萬8590元、時薪190元

勞動部4日召開首次最低工資審議會，歷經4小時後，會後拍板決議明年最低工資從月薪新台幣2萬7,470元，調漲至2萬8,590元，漲幅約4.08%；時薪從183元調至190元，後續將送行政院核定，預計將於2025年元旦生效。

2024-09-04 14:04
台積電美國廠「被逼著去」？　經長郭智輝否認：他要靠近市場

台積電美國廠「被逼著去」？　經長郭智輝否認：他要靠近市場

經濟部長郭智輝今日出席SEMICON Taiwan 2024國際半導體展開幕典禮時表示，世界級的公司對於新的設點都會有充分評估，不會是被逼著去設廠，台積電會去美國設廠主因就是因為靠近市場，郭智輝也祝福台積電，是目前進展順利，應該會如期量產。

2024-09-04 13:19
快訊／美股拖累！日經指數重摔1200點　日韓股哀嚎

快訊／美股拖累！日經指數重摔1200點　日韓股哀嚎

受到美股半導體重挫影響，日韓股早盤哀鴻遍野，韓國綜合指數跌逾3%、日經225指數狂殺逾1200點，跌幅超過3%，為8月5日暴跌以來最大。

2024-09-04 08:34
輝達出現賣出訊號　分析師示警：美股40年長期多頭可能見頂

輝達出現賣出訊號　分析師示警：美股40年長期多頭可能見頂

根據外媒《Business Insider》報導，Wind Shift Capital創辦人、資深金融策略師資深策略師 Bill Blain認為，t輝達（NVIDIA）的股票正在向投資人發出一個巨大的「賣出」訊號。

2024-09-04 09:30
Gogoro赴美上市股價慘　謝金河：可能走錯路「在台上市不寂寞」

Gogoro赴美上市股價慘　謝金河：可能走錯路「在台上市不寂寞」

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「Gogoro的一念之間」為題撰文，表示台灣新創公司因為在台上市估值不高，紛紛前往海外上市，不過到美國上市的Gogoro，股價卻慘不忍睹，如果當初不選美國，而是選在台灣上市，也許情況會不一樣，到美國上市，可能是走錯路！

2024-09-04 09:20
快訊／外資大逃殺！　重砍台股千億史上最狠

快訊／外資大逃殺！　重砍台股千億史上最狠

受到美股全面重挫影響，亞股全倒，台股今（4）終場大跌999.46點，創史上收盤第3大跌點，收21092.75點，其中外資賣超高達1007.51億元，創下史上賣超首位。

2024-09-04 15:14
立院擬審2筆千億預算　台電董座曾文生：今年千億補貼民生電價

立院擬審2筆千億預算　台電董座曾文生：今年千億補貼民生電價

電價審議會將在9月下旬舉行，台電董事長曾文生今天表示，政府共2筆千億預算要補貼台電，應會同一時間在立法院審查；其中，今年追加預算千億主要補貼民生電價，若能在立法院順利通過，台電今年可望損益兩平。

2024-09-04 14:45
投資日股怎麼挑？一文掌握重點！

投資日股怎麼挑？一文掌握重點！

日股7月創高後回檔修正，許多人欣喜撿便宜，該留意哪些類股？由於市場仍存變數，宜以五大商社、製造業、消費娛樂、關鍵半導體等具巴菲特護城河概念的日本大型龍頭企業為首選，較能追漲耐震。想更輕鬆投資者亦可藉由日股ETF打包投資績優龍頭股。

2024-09-04 14:44
美股「未爆彈」蘊釀中！　美銀：留意周五非農指數

美股「未爆彈」蘊釀中！　美銀：留意周五非農指數

美國8月製造業活動連續第5個月萎縮，加重了投資者對美國經濟衰退的擔憂。引爆3日美股全面重挫，但根據《Market Watch》報導，美銀提出警告指稱，本周美股面臨最大風險是周五公佈的8月非農報告，若高於預期、出現過熱的就業數據，將讓市場重新評估今年降息次數。

2024-09-04 14:35
快訊／基本工資調漲4.08%！　勞工明年保費估每月新增56元

快訊／基本工資調漲4.08%！　勞工明年保費估每月新增56元

基本工資明年調漲至2萬8,590元、勞保費率為12.5%，勞工每月負擔保費為715元、雇主每月負擔為2,502元、政府負擔為357元；也就是說，在勞保費用方面，明年勞工每月增加56元、雇主每月增加195元、政府每月增加27元。

2024-09-04 14:30

讀者迴響

熱門新聞

快截止了！超商消費「發票中1000萬」　獎落2縣市

快訊／跟美股一起跳水！台指夜盤急殺500點

輝達重摔近10％　美股狂洩626點

美股重挫才開始！華爾街神算示警　「未來8周暴跌10%」

快訊／明年起調升至2萬8590元、時薪190元

快訊／台積電900元失守！跌46元至895　指數挫逾千點2萬1岌岌可危

基本工資調漲4.08%　勞工明年保費估每月新增56元

輝達市值蒸發9.6兆破紀錄　相當於少掉「超微加英特爾」

八大行庫停增「大建商」額度　餘屋貸款不再承做

大樂透中秋加碼　13人單獨抱走百萬

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

別罵人肥豬！豬的體脂竟超低 打擊體脂肪喝「濃韻」壓壓驚

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

力挺始源！利特.神童客串演KTV店員　亂入包廂跳〈Sorry,Sorry〉XD

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

正妹退麻醉被靈魂拷問！　曝人生最難過經歷：結婚

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366