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被老闆臭罵！他怒離職「2天後悔回鍋」　同事賊笑：請假回來啦

離職前要想清楚，千萬不可衝動。（示意圖／Pixabay）

▲原PO離職2天後，又摸摸鼻子向老闆道歉回到公司。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

離職前要想清楚，千萬不可衝動。一名大陸網友分享，被老闆罵一頓之後，不顧主管阻攔，氣得離職，誰知下一間公司更屎缺，只好道歉再回到原公司，「知道我離職的人都帶著那種似笑非笑的語氣說著『哎呀，你請假兩天回來了』，現在在公司我覺得自己的忍耐度基本沒有上限了。」

原PO在微博表示，辭職2天後又回到原公司，起因是前一天老闆突然在工作群組裡發瘋，把他罵了一頓，但自己根本沒做錯事，本來就對公司很不滿，現在又更不滿了，打開求職網突然覺得自己的條件很可以，就怒發辭職信，不顧主管的勸告，堅持要走。

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原PO透露，當時自己覺得即將要告別這個爛工作，迎接新生活和更好的新公司，誰知道下家公司有隱形加班，相較上家公司，薪水直接減1200人民幣（約新台幣5400元），且一點都不輕鬆，幹不完活還扣錢，於是第一天就受不了了，就想回原公司了。

原PO說，「在我離開原公司的第2天，我找到主管問能不能讓我回去，尷尬死我了，還傳了百字懺悔文給我老闆道歉，表達我的幼稚和衝動，第3天我就又回到原公司了，那場離職就像個笑話，知道我離職的人都帶著那種似笑非笑的語氣說著『哎呀，你請假兩天回來了』，現在在公司我覺得自己的忍耐度基本沒有上限了。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「原公司居然還能讓你回去他們容忍度也是夠好的」、「剛脫離苦海沒想到又入苦海」、「別怕能讓你回來說明他們離不開你啊」、「挺好的，起碼有厚臉皮敢回去，有這種臉皮，以後有優勢的」。

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