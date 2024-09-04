鐳洋鎖定AI新商機　SEMICON展示毫米波通訊測試方案

▲鐳洋科技參展SEMICON Taiwan 2024。（圖／鐳洋提供）

記者高兆麟／綜合報導

SEMICON Taiwan 2024國際半導體展今日盛大開幕，展覽規模再創新高，吸引了全球半導體業界的高度關注。網通廠鐳洋科技(6980)創辦人暨董事長王奕翔今日表示，與多年的合作夥伴封測零組件廠Coto Technology 攜手拓展IC封測商機之外，鐳洋也將展示毫米波通訊測試方案，以應對天線市場的快速增長，並瞄準AI時代的新興商機。

王奕翔指出：「半導體技術是推動AI發展的核心動力，隨著AI應用範疇的不斷擴展，市場對高頻通訊和精密測試解決方案的需求也不斷上升。鐳洋致力於提供最前沿的毫米波測試方案，這不僅為我們的客戶帶來了更具經濟效益的解決方案，也讓我們在AI驅動的未來中處於領先地位。」

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2024年半導體展的主軸為「Breaking Limits：Powering the AI Era. 賦能AI 無極限」，鐳洋科技於今年推出自動化機械手臂校驗系統，能快速校正陣列天線的增益和相位，並進行精確測試，此先進技術採用鐳洋自研的演算法，顯著縮短測試時間並提升效率。

今年展覽設有多元主題專區，包括綠色製造、AI半導體技術、矽光子等，展示半導體產業的最新趨勢，王奕翔表示：「鐳洋科技不僅專注於高頻測試技術，同時致力於企業社會責任。今年，鐳洋成功通過ISO14001:2015環境管理系統認證，彰顯我們在環境保護和永續發展領域的承諾，我們將繼續秉持此一信念，為客戶提供更可靠、安全且環保的測試方案。

鐳洋科技第二事業處處長彭俊凱表示：「今年我們在毫米波技術上進展順利，已有多個案子進入量產，鐳洋也成功導入毫米波測試方案，利用現有的Sub-6G綜合測試儀加上升降頻器，再搭配我們自研的產測程式，大幅降低了客戶的測試成本。」

王奕翔強調，半導體產業處於技術創新的關鍵時期，AI、物聯網(IoT)及5G的迅速發展推動了對高頻元件及通訊技術的需求，而毫米波技術則成為此一領域的焦點，因此鐳洋科技將持續加大在毫米波測試技術的研發力度，並以市場需求為導向，致力於為全球客戶提供領先的測試解決方案。