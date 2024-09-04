財政部祭7招解「房貸之亂」！督促公股銀行實施貸款留控機制

▲財政部。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳瑩欣、閔文昱／綜合報導

財政部今（4）日下午與公股銀行總經理會議，督請各銀行落實貸款留控機制，並妥善調配資金。會議中，財政部要求公股銀行依照金融監督管理委員會（下稱金管會）研商的房貸相關議題因應對策，並注意相關貸款業務控管事項。

財政部表示，公股銀行應配合建立自用住宅貸款之留控機制，包括優先提供民眾自用住宅貸款及已承諾之貸款。此外，中華民國銀行商業同業公會全國聯合會（下稱銀行公會）將研議建置銀行住宅貸款資訊揭露專區，公股銀行需配合辦理。

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公股銀行也需加強客服，提供電話諮詢專線，並確保專線暢通，以利民眾查詢。同時，公股銀行需密切注意金管會就銀行法第72條之2之控管規範的最新研議結果，並依規辦理。

財政部也要求公股銀行建立嚴謹的各產業貸款風險管理機制，避免貸款過於集中於特定產業。公股銀行需審慎評估青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（下稱新青安貸款）案件，並協助申請人充分了解未來各期還款情形，提供相關設算還款資料，以協助其審酌自身財務還款能力。

最後，公股銀行需參照銀行公會「防範投資客炒房及人頭戶申貸機制」規範，落實徵授信審核，並持續辦理貸後管理措施，對於未合規態樣之借戶，積極追回補貼利息及調整貸款條件，以確實符合新青安貸款之政策協助目的。

財政部強調，各公股銀行必須確實依照中央銀行及金管會相關規範及政策，優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件之民眾需求，並妥善調配資金，以穩定金融市場秩序。