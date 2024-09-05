新光金三角戀都是一家人！　辜仲諒要叫吳東進「表親家公」

文／晉聊些五四三

【#晉聊些金金併】姻親vs血親聯姻，如果你是 #新光人，你想要嫁給誰？

最近「#金金併」好熱鬧，「台新新光金」剛宣布要結婚，#中信金 旋即殺出搶親，三角戀鬧得沸沸揚揚，#新光金 到底情歸何處？兩方新郎陣營展開激烈輿論、籌碼、股東風向、資金攻防戰，一天一篇學者專家投書媒體建言，如雪片般的陳情書到主管機關，要 #金管會 拿出態度來。一位嫻熟金融法律人士打趣說：「都什麼年代了，女兒要結婚，還要叫父母（金管會）出來管？」站在金管會角度，只要合法合規，怎麼干預都不妥，這樁親事合意不合意，新娘本身態度才是關鍵。這場吳辜兩大家族金金併婚事，一邊高富帥的姻親，一邊是不同心的血親，如果你是新光人，你想要嫁給誰？

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▲新光中信台新家族圖，可點圖放大。（圖／「晉聊些五四三」授權刊載）

攤開中信新光台新家族關係圖，鹿港 #辜家 是台灣五大家族之一，第一代開創者 #辜顯榮 從日治時代發家，開枝散葉迄今已傳家六代，三位曾孫 #辜仲諒 是中信金總舵手， #辜仲瑩（編註，火為王字）主掌開發金（10月更名凱基金），#辜仲立 負責中租企業，三兄弟在金融領域各有一片天。

至於新光吳家，是全台最傳統、最重視家族聯姻保持政商實力的老派家族之一。創辦人 #吳火獅 與夫人 #吳梁桂蘭 共育有2女4子，2個女兒是企業聯姻的典型，長女 #吳如月 嫁給前台灣煉鐵董事長、商界聞人陳逢源的外孫郭瑞嵩，次女 #吳如英 嫁給前國大代表林隆士、霧峰林家人，至於四子東進、東賢、東亮、東昇，靠著聯姻，把太子集團許家、永豐餘何家、台南幫侯家串起來。

2021年7月，新光金創辦人 #吳東進 獨子 #吳昕東 迎娶中信金大股東 #顏文隆 姪女顏瑋儀為妻，顏瑋儀的表哥辜仲諒，喊顏瑋儀父親、合眾建經董事長 #顏文澤 一聲舅舅，按照禮俗，辜仲諒要尊稱吳東進「表親家公」。

新光金與三峽顏家結成兒女親家，當年被外界譽為「六千億的強強聯姻」，一場婚禮，牽起新光金和中信金兩大家族的緣分，當年就有媒體人預料未來雙方或許有更多合作。

3年前的預言，真的成真了。

受 #紅火案 官司牽連十餘年，辜仲諒半隱退江湖，轉身公益運動領域發光發亮，今年他重掌中信金大印，18年後華麗復出第一戰，捧上厚厚的聘金，搶親新光金，勢在必得，從近幾日中信金報請金管會、公平會、放出大股東風向球等動作頻頻，看得出辜仲諒有備而來，鴨子划水好長一段時間，事前毫無徵兆，一出手就殺得 #吳東亮 陣營措手不及。

正如文章開頭所述，不管新光金是嫁給有血緣之親的台新金，或是有姻親關係的中信金，新娘的態度，最為關鍵。

目前新光金內部，分成兩派，以吳東亮為首的「親亮派」，包括 #洪士琪、#魏寶生、#吳東明及 #林敦仁 等董事，以及多位新光金經營團隊的專業經理人。去年六月，新壽創始三大股東之一洪萬傳孫子洪士琪、魏寶生所謂「改革派」，從「公司派」吳東進手裡搶回主導權之後，帶領公司從虧轉盈，成績亮眼，改革派與吳東亮理念一致，認同新光台新系出同門，企業文化相仿，雙方結親毫無適應困難，是最能照顧股東、員工最理想出路，「台新新光金」照理該要水到渠成。

另一方面，以吳東進為首的「親辜派」，包括新壽創始三大股東之一林登山長孫、大台北寬頻董座 #林伯翰 以及裕鐵董事長 #林高煌，他們在意股東報酬以及未來爆發性，尤其林伯翰「我可以當第一名，為何要當第四名」這句話，贏得許多股東們的共鳴。

特別值得一提的是吳東進，身為新光人壽董事長、新光金控創辦人，自從父親吳火獅辭世，「新光」這兩個字就代表他，主導局面下嫁中信金，吳東進要付出的代價不小，除了跟老三東亮心有千千萬萬結，更深更難解之外，吳東進還可能要背上犧牲新光61年老招牌的「贖罪十字架」，如同日盛、開發、寶來、萬泰、大眾等那些被消滅的招牌一樣，將來中信能不能信守承諾，維護吳東進家人權益，那又是一回事。

觀察三角戀情勢，辜仲諒絕對是最大贏家，輸了並不可恥，可以當台新新光金最大股東，贏了反超 #國泰 #富邦，躍居第一大金控，攤開新娘條件，新光金最美、最有價值的，莫過於總資產3.7兆的 #新光人壽，涵蓋全台200多棟不動產，以及900多萬名保戶。但肥美之餘也有隱憂，新壽早年販賣許多高利率保單，會不會陷入增資再增資的無底洞，辜大少都得概括承受。

倘若這場三角戀，最後由吳家一統天下，台灣金融圈將是蔡蔡辜吳分庭抗禮，四大家族三國鼎立，倘若是中信吃下新光，市值破兆，反超國泰、富邦金，飛躍成為國內第一大金控，揮軍國際，為國泰、富邦蔡家帶來不小壓力。

新新併開第一槍，不管新娘花落誰家，可以確定的是，台灣金融業只會「大者恆大」，金融雙蔡是否是一道衝不破的高牆？辜大少能否後來居上？吳東亮能否如願，重新擦亮吳家招牌？大家都等著看。

本文由《晉聊些五四三》授權刊登，不得轉載