ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

新光金三角戀都是一家人！　辜仲諒要叫吳東進「表親家公」

▲中信兄弟彭政閔背號引退儀式，辜仲諒致詞。（圖／記者林敬旻攝）

文／晉聊些五四三

【#晉聊些金金併】姻親vs血親聯姻，如果你是 #新光人，你想要嫁給誰？

最近「#金金併」好熱鬧，「台新新光金」剛宣布要結婚，#中信金 旋即殺出搶親，三角戀鬧得沸沸揚揚，#新光金 到底情歸何處？兩方新郎陣營展開激烈輿論、籌碼、股東風向、資金攻防戰，一天一篇學者專家投書媒體建言，如雪片般的陳情書到主管機關，要 #金管會 拿出態度來。一位嫻熟金融法律人士打趣說：「都什麼年代了，女兒要結婚，還要叫父母（金管會）出來管？」站在金管會角度，只要合法合規，怎麼干預都不妥，這樁親事合意不合意，新娘本身態度才是關鍵。這場吳辜兩大家族金金併婚事，一邊高富帥的姻親，一邊是不同心的血親，如果你是新光人，你想要嫁給誰？

▲▼新光中信台新家族圖。（圖／「晉聊些五四三」授權刊載）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新光中信台新家族圖，可點圖放大。（圖／「晉聊些五四三」授權刊載）

攤開中信新光台新家族關係圖，鹿港 #辜家 是台灣五大家族之一，第一代開創者 #辜顯榮 從日治時代發家，開枝散葉迄今已傳家六代，三位曾孫 #辜仲諒 是中信金總舵手， #辜仲瑩（編註，火為王字）主掌開發金（10月更名凱基金），#辜仲立 負責中租企業，三兄弟在金融領域各有一片天。

至於新光吳家，是全台最傳統、最重視家族聯姻保持政商實力的老派家族之一。創辦人 #吳火獅 與夫人 #吳梁桂蘭 共育有2女4子，2個女兒是企業聯姻的典型，長女 #吳如月 嫁給前台灣煉鐵董事長、商界聞人陳逢源的外孫郭瑞嵩，次女 #吳如英 嫁給前國大代表林隆士、霧峰林家人，至於四子東進、東賢、東亮、東昇，靠著聯姻，把太子集團許家、永豐餘何家、台南幫侯家串起來。

2021年7月，新光金創辦人 #吳東進 獨子 #吳昕東 迎娶中信金大股東 #顏文隆 姪女顏瑋儀為妻，顏瑋儀的表哥辜仲諒，喊顏瑋儀父親、合眾建經董事長 #顏文澤 一聲舅舅，按照禮俗，辜仲諒要尊稱吳東進「表親家公」

新光金與三峽顏家結成兒女親家，當年被外界譽為「六千億的強強聯姻」，一場婚禮，牽起新光金和中信金兩大家族的緣分，當年就有媒體人預料未來雙方或許有更多合作。

3年前的預言，真的成真了。

#紅火案 官司牽連十餘年，辜仲諒半隱退江湖，轉身公益運動領域發光發亮，今年他重掌中信金大印，18年後華麗復出第一戰，捧上厚厚的聘金，搶親新光金，勢在必得，從近幾日中信金報請金管會、公平會、放出大股東風向球等動作頻頻，看得出辜仲諒有備而來，鴨子划水好長一段時間，事前毫無徵兆，一出手就殺得 #吳東亮 陣營措手不及。

正如文章開頭所述，不管新光金是嫁給有血緣之親的台新金，或是有姻親關係的中信金，新娘的態度，最為關鍵。

目前新光金內部，分成兩派，以吳東亮為首的「親亮派」，包括 #洪士琪、#魏寶生、#吳東明#林敦仁 等董事，以及多位新光金經營團隊的專業經理人。去年六月，新壽創始三大股東之一洪萬傳孫子洪士琪、魏寶生所謂「改革派」，從「公司派」吳東進手裡搶回主導權之後，帶領公司從虧轉盈，成績亮眼，改革派與吳東亮理念一致，認同新光台新系出同門，企業文化相仿，雙方結親毫無適應困難，是最能照顧股東、員工最理想出路，「台新新光金」照理該要水到渠成。

另一方面，以吳東進為首的「親辜派」，包括新壽創始三大股東之一林登山長孫、大台北寬頻董座 #林伯翰 以及裕鐵董事長 #林高煌，他們在意股東報酬以及未來爆發性，尤其林伯翰「我可以當第一名，為何要當第四名」這句話，贏得許多股東們的共鳴。

特別值得一提的是吳東進，身為新光人壽董事長、新光金控創辦人，自從父親吳火獅辭世，「新光」這兩個字就代表他，主導局面下嫁中信金，吳東進要付出的代價不小，除了跟老三東亮心有千千萬萬結，更深更難解之外，吳東進還可能要背上犧牲新光61年老招牌的「贖罪十字架」，如同日盛、開發、寶來、萬泰、大眾等那些被消滅的招牌一樣，將來中信能不能信守承諾，維護吳東進家人權益，那又是一回事。

觀察三角戀情勢，辜仲諒絕對是最大贏家，輸了並不可恥，可以當台新新光金最大股東，贏了反超 #國泰 #富邦，躍居第一大金控，攤開新娘條件，新光金最美、最有價值的，莫過於總資產3.7兆的 #新光人壽，涵蓋全台200多棟不動產，以及900多萬名保戶。但肥美之餘也有隱憂，新壽早年販賣許多高利率保單，會不會陷入增資再增資的無底洞，辜大少都得概括承受。

倘若這場三角戀，最後由吳家一統天下，台灣金融圈將是蔡蔡辜吳分庭抗禮，四大家族三國鼎立，倘若是中信吃下新光，市值破兆，反超國泰、富邦金，飛躍成為國內第一大金控，揮軍國際，為國泰、富邦蔡家帶來不小壓力。

新新併開第一槍，不管新娘花落誰家，可以確定的是，台灣金融業只會「大者恆大」，金融雙蔡是否是一道衝不破的高牆？辜大少能否後來居上？吳東亮能否如願，重新擦亮吳家招牌？大家都等著看。

本文由《晉聊些五四三》授權刊登，不得轉載

關鍵字： 新光金中信金台新金

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

抽中現賺4.9萬元！「台積電概念股」台特化9／9申購　報酬率44%

抽中現賺4.9萬元！「台積電概念股」台特化9／9申購　報酬率44%

中美晶旗下小金雞、台積電特化氣體供應商「台灣特品化學」（台特化，4772）預計在9月20日掛牌上櫃，採80%競價拍賣、20%公開申購方式辦理，其中，公開申購承銷價為110元，如果以9月5日興櫃收盤價159元計算，抽中這張「台積電概念股」潛在獲利4.9萬元，報酬率44.55%。

2024-09-05 17:25
新機拉貨助攻！大立光8月營收70.18億元　年增54%寫新高

新機拉貨助攻！大立光8月營收70.18億元　年增54%寫新高

在全新iPhone 16系列發表前夕，鏡頭大廠大立光（3008）今日公布8月營收為70.18億元，月增29%，年增更達54%，寫單月新高紀錄，至於營收創高原因，大立光表示，主要因客戶拉貨動能較好。

2024-09-05 16:21
鴻海8月營收5483億元「創同期新高」　Q3能見度較先前預估更佳

鴻海8月營收5483億元「創同期新高」　Q3能見度較先前預估更佳

鴻海（2317）5日公告今年8月營收5,483億元，月減4.20%，年增32.81%，為歷年同期新高；累計今年前8個月營收3兆9,946億元，年增9.52%，為歷年同期新高。

2024-09-05 16:01
鴻華先進8月營收月減26%、年增497%　Q3表現拚優於去年同期

鴻華先進8月營收月減26%、年增497%　Q3表現拚優於去年同期

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進（2258）5日公布今年8月營收7.39億元，月減26.9%，年增497.3%；累計今年前8個月營收為61.77億元，年增1101%。

2024-09-05 16:45
AI發展漸入佳境「只有更好」！廣達楊麒令：台股大跌為短暫現象

AI發展漸入佳境「只有更好」！廣達楊麒令：台股大跌為短暫現象

針對輝達（NVIDIA）近日股價重挫，連累台股走勢，廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令5日表示，這只是短暫市場波動，既然輝達已經否認受到調查，市場應會回歸常軌。整體AI需求仍持續往上升，供應鏈發展「漸入佳境，只有更好」，廣達第三季也會比第二季更好。

2024-09-05 16:27
聯電8月營收206.45億元、年增8.94%　連兩月破200億元大關

聯電8月營收206.45億元、年增8.94%　連兩月破200億元大關

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布8月合併營收為206.45億元，年增8.94%，但月減1.2%，不過已經連續兩個月突破200億元大關。

2024-09-05 15:52
8月CPI年增2.36%　連續4個月突破通膨警戒線

8月CPI年增2.36%　連續4個月突破通膨警戒線

主計總處今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，較7月下滑，但仍連續4個月突破2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.80%。

2024-09-05 16:43
外資8月股災不退！　今年來匯入8977億創史上新高

外資8月股災不退！　今年來匯入8977億創史上新高

8月股災，外資進場撿便宜。據金管會今（5）日公布最新數字，外資8月淨匯入14.17億美元（約合台幣454億元），累計1~8月淨匯入279.92億美元，約合台幣8977億元，創下歷史同期新高紀錄。

2024-09-05 18:09
SK海力士和三星尋求與台供應鏈　日經：建立更密切關係

SK海力士和三星尋求與台供應鏈　日經：建立更密切關係

在全球忙於利用人工智慧（AI）運算熱潮的需求之際，韓國記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士公司（SK Hynix）尋求和台灣科技業建立更密切的合作關係。

2024-09-05 17:41
新光金三角戀都是一家人！　辜仲諒要叫吳東進「表親家公」

新光金三角戀都是一家人！　辜仲諒要叫吳東進「表親家公」

2021年7月，新光金創辦人吳東進獨子吳昕東迎娶中信金大股東顏文隆姪女顏瑋儀為妻，顏瑋儀的表哥辜仲諒，喊顏瑋儀父親、合眾建經董事長顏文澤 一聲舅舅，按照禮俗，辜仲諒要尊稱吳東進「表親家公」。

2024-09-05 16:00

讀者迴響

熱門新聞

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

即／美股開低走高　輝達、台積電ADR漲超1%

國泰世華蝦皮購物聯名卡升級權益

新光金股臨會最後買進日！外資狂進　20分鐘爆13萬張量

台積電漲20元至909　台股漲逾300點逼近21400

快截止了！超商消費「發票中1000萬」　獎落2縣市

網憂台塑四寶「變雞蛋水餃股」 分析師這麼說

10檔台股ETF愈跌愈買　00919、00918最受青睞

美股「多空交雜」漲跌互見

新光金股臨會「封牌」前外資搶大買17萬張　中信金遭砍54萬張

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366