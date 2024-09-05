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8月CPI年增2.36%　連續4個月突破通膨警戒線

▲▼宜蘭2天8確診，而各賣場尚未湧現搶購衛生紙、口罩等物資人潮。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲CPI連續4個月突破通膨警戒線。（圖／資料照片）

文／中央社

主計總處今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，較7月下滑，但仍連續4個月突破2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.80%。

觀察CPI 7大類中變動較大者，以食物類漲幅最大，年增4.64%，主因是水果及蔬菜受到7月下旬颱風凱米等因素影響，價格分別上漲24.16%及11.92%。

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至於重要民生物資CPI再次轉跌，年減0.06%，其中雞蛋跌勢較重、年減13.12%。

關鍵字： CPI通膨物價食物雞蛋

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