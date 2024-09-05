抽中現賺4.9萬元！「台積電概念股」台特化9／9申購 報酬率44%

中美晶旗下小金雞、台積電特化氣體供應商「台灣特品化學」（台特化，4772）預計在9月20日掛牌上櫃，採80%競價拍賣、20%公開申購方式辦理，其中，公開申購承銷價為110元，如果以9月5日興櫃收盤價159元計算，抽中這張「台積電概念股」潛在獲利4.9萬元，報酬率44.55%。

新機拉貨助攻！大立光8月營收70.18億元 年增54%寫新高

在全新iPhone 16系列發表前夕，鏡頭大廠大立光（3008）今日公布8月營收為70.18億元，月增29%，年增更達54%，寫單月新高紀錄，至於營收創高原因，大立光表示，主要因客戶拉貨動能較好。

鴻海8月營收5483億元「創同期新高」 Q3能見度較先前預估更佳

鴻海（2317）5日公告今年8月營收5,483億元，月減4.20%，年增32.81%，為歷年同期新高；累計今年前8個月營收3兆9,946億元，年增9.52%，為歷年同期新高。

鴻華先進8月營收月減26%、年增497% Q3表現拚優於去年同期

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進（2258）5日公布今年8月營收7.39億元，月減26.9%，年增497.3%；累計今年前8個月營收為61.77億元，年增1101%。

AI發展漸入佳境「只有更好」！廣達楊麒令：台股大跌為短暫現象

針對輝達（NVIDIA）近日股價重挫，連累台股走勢，廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令5日表示，這只是短暫市場波動，既然輝達已經否認受到調查，市場應會回歸常軌。整體AI需求仍持續往上升，供應鏈發展「漸入佳境，只有更好」，廣達第三季也會比第二季更好。

聯電8月營收206.45億元、年增8.94% 連兩月破200億元大關

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布8月合併營收為206.45億元，年增8.94%，但月減1.2%，不過已經連續兩個月突破200億元大關。

8月CPI年增2.36% 連續4個月突破通膨警戒線

主計總處今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，較7月下滑，但仍連續4個月突破2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.80%。

外資8月股災不退！ 今年來匯入8977億創史上新高

8月股災，外資進場撿便宜。據金管會今（5）日公布最新數字，外資8月淨匯入14.17億美元（約合台幣454億元），累計1~8月淨匯入279.92億美元，約合台幣8977億元，創下歷史同期新高紀錄。

SK海力士和三星尋求與台供應鏈 日經：建立更密切關係

在全球忙於利用人工智慧（AI）運算熱潮的需求之際，韓國記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士公司（SK Hynix）尋求和台灣科技業建立更密切的合作關係。

新光金三角戀都是一家人！ 辜仲諒要叫吳東進「表親家公」

2021年7月，新光金創辦人吳東進獨子吳昕東迎娶中信金大股東顏文隆姪女顏瑋儀為妻，顏瑋儀的表哥辜仲諒，喊顏瑋儀父親、合眾建經董事長顏文澤 一聲舅舅，按照禮俗，辜仲諒要尊稱吳東進「表親家公」。