抽中現賺4.9萬元！「台積電概念股」台特化9／9申購　報酬率44%

▲股票申購吸引投資人矚目。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

中美晶旗下小金雞、台積電特化氣體供應商「台灣特品化學」（台特化，4772）預計在9月20日掛牌上櫃，採80%競價拍賣、20%公開申購方式辦理，其中，公開申購承銷價為110元，如果以9月5日興櫃收盤價159元計算，抽中這張「台積電概念股」潛在獲利4.9萬元，報酬率44.55%。

根據公開申購資料內容，台特化暫定承銷價為110元，承銷總數1,700張，申購期間為9月9日至9月11日，並於9月13日抽籤，預計9月20日撥券。

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另一方面，台特化此次參與競拍投標的合格標單共3,302筆，得標筆數565筆，9月5日已於證交所經公開方式完成電腦開標作業，得標加權平均價137.99元，公開申購承銷價為110元。

台特化指出，辦理競價拍賣股數總計6,800張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。開標的最低得標價132.31元，最高得標價150元，計算得標加權平均價為137.99元。

依《中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法》規定，台特化競拍最低承銷價（即競拍底價）為88元，若依得標加權平均價格計算並以最低承銷價格1.25倍為上限，此次辦理公開申購價格為110元。

據了解，台特化為半導體特殊氣體及半導體特用化學材料專業廠商，主要產品為矽乙烷，應用於化學氣相沉積製程，為半導體產業進入先進製程時代關鍵矽基化合物薄膜的「關鍵性材料」，且已建立全球矽乙烷最大產能單一生產線。

台特化今年上半年度營收4.05億元，年增95.96%，已達去年全年營收73%；稅後淨利1.56億元，已超過去年整年度獲利金額，每股稅後淨利（EPS）1.13元。展望未來，台特化表示，半導體產業因應AI產業快速發展的產能擴增及製程演進，將積極拓展特殊氣體利基市場市占率，持續投入關鍵特氣材料。