中美晶旗下台特化競拍完成、均價137.99元　9日開放申購　

▲中美晶旗下台特化競拍完成。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／綜合報導

中美晶旗下台特化(4772)首次上櫃股票承銷案的競價拍賣已於今日圓滿完成，台特化初次上櫃承銷採80%競價拍賣及20%公開申購方式，由元大證券主辦。競價拍賣部分，於9月5日上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，得標加權平均價高達137.99元，超額認購率達4.7倍，公開申購承銷價為110元，9日開放申購，20日掛牌上櫃。

台特化本次辦理競價拍賣股數總計6,800張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。本次參與投標的合格標單共3,302筆，合格投標單共計32,001張，超額認購比率達4.7倍，顯示市場對公司之認購相當踴躍。今日開標結果顯示，最低得標價為132.31元，最高得標價為150.00元，計算得標加權平均價為137.99元。

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中美晶也表示，台特化成功完成競價拍賣後，即將正式掛牌上櫃，成為中美矽晶集團旗下又一顆耀眼的明星企業。在中美矽晶集團豐富資源的挹注下，台特化將充分發揮其在材料研發與製造方面的優勢，並與集團內各公司緊密合作，共同打造世界級的半導體材料供應鏈，同時更將提升中美矽晶集團的整體實力。