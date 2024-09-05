ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

中美晶旗下台特化競拍完成、均價137.99元　9日開放申購　

▲中美矽晶，中美晶，環球晶圓，環球晶。（圖／翻攝自Google Maps）

▲中美晶旗下台特化競拍完成。（圖／翻攝自Google Maps）

記者高兆麟／綜合報導

中美晶旗下台特化(4772)首次上櫃股票承銷案的競價拍賣已於今日圓滿完成，台特化初次上櫃承銷採80%競價拍賣及20%公開申購方式，由元大證券主辦。競價拍賣部分，於9月5日上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，得標加權平均價高達137.99元，超額認購率達4.7倍，公開申購承銷價為110元，9日開放申購，20日掛牌上櫃。

台特化本次辦理競價拍賣股數總計6,800張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格。本次參與投標的合格標單共3,302筆，合格投標單共計32,001張，超額認購比率達4.7倍，顯示市場對公司之認購相當踴躍。今日開標結果顯示，最低得標價為132.31元，最高得標價為150.00元，計算得標加權平均價為137.99元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中美晶也表示，台特化成功完成競價拍賣後，即將正式掛牌上櫃，成為中美矽晶集團旗下又一顆耀眼的明星企業。在中美矽晶集團豐富資源的挹注下，台特化將充分發揮其在材料研發與製造方面的優勢，並與集團內各公司緊密合作，共同打造世界級的半導體材料供應鏈，同時更將提升中美矽晶集團的整體實力。

關鍵字： 中美晶

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

抽中現賺4.9萬元！「台積電概念股」台特化9／9申購　報酬率44%

抽中現賺4.9萬元！「台積電概念股」台特化9／9申購　報酬率44%

中美晶旗下小金雞、台積電特化氣體供應商「台灣特品化學」（台特化，4772）預計在9月20日掛牌上櫃，採80%競價拍賣、20%公開申購方式辦理，其中，公開申購承銷價為110元，如果以9月5日興櫃收盤價159元計算，抽中這張「台積電概念股」潛在獲利4.9萬元，報酬率44.55%。

2024-09-05 17:25
新機拉貨助攻！大立光8月營收70.18億元　年增54%寫新高

新機拉貨助攻！大立光8月營收70.18億元　年增54%寫新高

在全新iPhone 16系列發表前夕，鏡頭大廠大立光（3008）今日公布8月營收為70.18億元，月增29%，年增更達54%，寫單月新高紀錄，至於營收創高原因，大立光表示，主要因客戶拉貨動能較好。

2024-09-05 16:21
鴻海8月營收5483億元「創同期新高」　Q3能見度較先前預估更佳

鴻海8月營收5483億元「創同期新高」　Q3能見度較先前預估更佳

鴻海（2317）5日公告今年8月營收5,483億元，月減4.20%，年增32.81%，為歷年同期新高；累計今年前8個月營收3兆9,946億元，年增9.52%，為歷年同期新高。

2024-09-05 16:01
鴻華先進8月營收月減26%、年增497%　Q3表現拚優於去年同期

鴻華先進8月營收月減26%、年增497%　Q3表現拚優於去年同期

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進（2258）5日公布今年8月營收7.39億元，月減26.9%，年增497.3%；累計今年前8個月營收為61.77億元，年增1101%。

2024-09-05 16:45
AI發展漸入佳境「只有更好」！廣達楊麒令：台股大跌為短暫現象

AI發展漸入佳境「只有更好」！廣達楊麒令：台股大跌為短暫現象

針對輝達（NVIDIA）近日股價重挫，連累台股走勢，廣達（2382）執行副總經理暨雲達總經理楊麒令5日表示，這只是短暫市場波動，既然輝達已經否認受到調查，市場應會回歸常軌。整體AI需求仍持續往上升，供應鏈發展「漸入佳境，只有更好」，廣達第三季也會比第二季更好。

2024-09-05 16:27
聯電8月營收206.45億元、年增8.94%　連兩月破200億元大關

聯電8月營收206.45億元、年增8.94%　連兩月破200億元大關

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布8月合併營收為206.45億元，年增8.94%，但月減1.2%，不過已經連續兩個月突破200億元大關。

2024-09-05 15:52
8月CPI年增2.36%　連續4個月突破通膨警戒線

8月CPI年增2.36%　連續4個月突破通膨警戒線

主計總處今天公布8月消費者物價指數（CPI）年增2.36%，較7月下滑，但仍連續4個月突破2%的通膨警戒線，扣除蔬果、能源後的核心CPI則為1.80%。

2024-09-05 16:43
中美晶旗下台特化競拍完成、均價137.99元　9日開放申購　

中美晶旗下台特化競拍完成、均價137.99元　9日開放申購　

中美晶旗下台特化(4772)首次上櫃股票承銷案的競價拍賣已於今日圓滿完成，台特化初次上櫃承銷採80%競價拍賣及20%公開申購方式，由元大證券主辦。競價拍賣部分，於9月5日上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，得標加權平均價高達137.99元，超額認購率達4.7倍，公開申購承銷價為110元，9日開放申購，20日掛牌上櫃。

2024-09-05 19:37
外資8月股災不退！　今年來匯入8977億創史上新高

外資8月股災不退！　今年來匯入8977億創史上新高

8月股災，外資進場撿便宜。據金管會今（5）日公布最新數字，外資8月淨匯入14.17億美元（約合台幣454億元），累計1~8月淨匯入279.92億美元，約合台幣8977億元，創下歷史同期新高紀錄。

2024-09-05 18:09
SK海力士和三星尋求與台供應鏈　日經：建立更密切關係

SK海力士和三星尋求與台供應鏈　日經：建立更密切關係

在全球忙於利用人工智慧（AI）運算熱潮的需求之際，韓國記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士公司（SK Hynix）尋求和台灣科技業建立更密切的合作關係。

2024-09-05 17:41

讀者迴響

熱門新聞

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

國泰世華蝦皮購物聯名卡升級權益

即／美股開低走高　輝達、台積電ADR漲超1%

新光金股臨會最後買進日！外資狂進　20分鐘爆13萬張量

快截止了！超商消費「發票中1000萬」　獎落2縣市

台積電漲20元至909　台股漲逾300點逼近21400

網憂台塑四寶「變雞蛋水餃股」 分析師這麼說

10檔台股ETF愈跌愈買　00919、00918最受青睞

謝金河：油價走跌「俄烏可能有新變化」

雲品國際宣布實施週休三日！　創觀光、服務業首例

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366