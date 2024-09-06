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日本雅瑪多1年處理貨物逾20億件　導入3架貨機運半導體設備

▲日本雅瑪多引進3架A321P2F型貨機。（圖／日本雅瑪多運輸提供）

▲日本雅瑪多引進3架A321P2F型貨機。（圖／日本雅瑪多運輸提供）

記者廖婕妤／台北報導

日本物流龍頭雅瑪多創立逾百年，目前在全日本共有18萬家代收店、4000個物流基地、70處分揀中心，一年可處理超過20億件貨物；為了因應客戶需求變化及勞動力不足，今年更引進3架貨機，載送半導體設備、生鮮食品等貨物至日本國內5座機場，未來目標盼每日飛航21個航班。

日本雅瑪多共有約70-80個分揀中心，其中以羽田中心規模最大，內部24小時自動分揀機，採取無人方式運作，以減緩勞動力不足問題；分揀設備共有1336塊托盤，總長度約1070公尺，時速可達9.7公里，每小時可處理最多4.8萬件包裹，分揀產能約為過往設備的2倍，相當於75輛10噸運輸車的乘載量，一天之中晚上8點貨量最多，一年當中則以7月、12月購物旺季貨量最暢旺。

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為因應客戶需求變化，以及解決勞動力不足問題，日本雅瑪多自今年4月起導入專用貨機，目前共有3架A321P2F型貨機，是由A321ceo客機改裝而成，每日飛航13班至日本5座機場，包括羽田、成田、新千歲、北九州及那霸，主要貨源除一般宅急便包裹之外，也包括半導體、生鮮食品等貨品，未來目標盼能增至每日飛航21班。

▲日本物流龍頭雅瑪多運輸。（圖／記者廖婕妤攝）

▲日本物流龍頭雅瑪多運輸位在羽田的分揀中心。（圖／記者廖婕妤攝）

日本雅瑪多也說，目前正進行運輸網、作業結構改革，希望能提升物流效率，並打造更友善的職場環境，除了重新檢視幹線運輸路線、Last mile集配據點的集約、大型化等據點佈局及優化外，更積極導入數位化作業指示，因應工作量自動業務分配，以及動態調整包裹集配路線等，透過業務模式科技化，持續推動營運體系的改革。

此外，日本雅瑪多在2023年導入2300輛EV電動車，並預計2030年前引進2.35萬輛、設置810座太陽能發電設備、建構不使用乾冰的作業系統、以及將再生能源電力使用比例提升至整體7成等，以達成2030年GHG自家排放量較2020年減少48％、2050年溫室氣體（GHG）自家實質零排放的環保目標。

關鍵字： 統一雅瑪多宅急便

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