ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

中菲行超過150個實體通路＋虛擬數位平台　8月營收年增44.6%

▲中菲行前董事長錢堯懷(左二)將公司董事長職務交棒給女兒錢文莉(右二)，右一為公司執行長施振昇。（圖／業者提供）

▲中菲行前董事長錢堯懷(左二)已將公司董事長職務交棒給女兒錢文莉(右二)，左一為獨立董事錢蔭範，右一為公司執行長施振昇。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)8月份自結營收24．67億元，年增44.6%，貨運量成長三成，累計1至8月營收170.23億元，年增22.9%，營業表現卓越，營業額持續成長，集團歸功於超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。

中菲行指出，8月國際運輸市場，依然面對諸多挑戰及變數，紅海問題無解，俄烏戰爭持續，美國9降息的期待及11月大選，更有美東碼頭工會的談判及以巴衝突危機，空運市場因電商商品、人工智慧相關產品、消費電子產品上市及海運轉空運，持續帶動需求高漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海運市場則因船公司提供大量加班船造成載運量增加、加上旺季提前結束而運價下調，中菲行面對這些市場變數，除提供多元產品包括中歐鐵路，海空聯運，包機以滿足客戶需求外，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。

同時為盡地球公民的義務，中菲行攜手國泰航空，加入其企業可持續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF)計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效。

同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus SystemR)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，展望未來，中菲行憑藉超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長營業額、不斷的創造營業額及獲利的高峰。

關鍵字： 中菲行150個實體通路虛擬數位平台

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大盤高低震盪！台股ETF含息報酬17%　理財專家：定期定額逢低加碼

大盤高低震盪！台股ETF含息報酬17%　理財專家：定期定額逢低加碼

近期台股震盪，使得今年來漲幅收斂至18.16%。不過，觀察投信發行的台股各類型基金績效，截至9月5日資料，以價值型16.92%平均表現最佳，整體來看，台股各類基金平均績效皆全數不如大盤，平均有12.58%的表現。此外，被動式台股ETF平均表現今年來不含息僅12.53%，含息報酬則是17.16%。

2024-09-06 10:24
Fed降息啟動！　小摩經濟學家改口「9月必須要有大動作」

Fed降息啟動！　小摩經濟學家改口「9月必須要有大動作」

摩根大通（小摩）首席美國經濟學家Michael Feroli表示，美國聯準會（Fed）應該在 9 月會議上將利率下調 50 個基點（0.5個百分點），一改先前預測 Fed 官員 11 月才會首次調降利率的看法。

2024-09-06 10:29
資料中心是「上天賜台灣的禮物」　謝金河：綠電及散熱是大題目

資料中心是「上天賜台灣的禮物」　謝金河：綠電及散熱是大題目

對於AI產業趨勢，財信傳媒董事長謝金河6日分享近期行政院經濟顧問會議上台積電前董事長劉德音的專題報告，從公司經營看國家的經濟發展，但劉德音提到一個重點：「資料中心是上天賜給台灣的禮物，台灣要好好把握！」由此延伸，國際科技大廠相繼來台，下一個題目將是綠電供應及散熱。

2024-09-06 09:55
台積電強彈16元至918　台股漲247點收復21400

台積電強彈16元至918　台股漲247點收復21400

美國股市周四（5日）跌多漲少，台股今（6日）開高走高，終場大漲247點來到21435.19點，漲幅1.17％，成交量2682.49億元，指數收復21400關卡。

2024-09-06 13:39
日央前官員：升息速度可能比預期快　估今年還有2次

日央前官員：升息速度可能比預期快　估今年還有2次

日本央行前官员、東京大學經濟學教授Tsutomu Watanabe表示，日本央行應該努力去更好地傳達其升息決心，以確保如果升息步伐快於許多人目前的預期，市場不會感到恐慌。

2024-09-06 13:32
台灣46%三明治族「生活超出負荷」　保誠人壽調查：壓力較去年增加

台灣46%三明治族「生活超出負荷」　保誠人壽調查：壓力較去年增加

保誠人壽6日舉行記者會分享今年的「三明治族大調查」，結果發現，三明治族的生活壓力較去年微增，有46%的受訪者認為目前生活超出負荷，並對身心靈健康的重視度較明顯增加；至於對未來的主要擔憂，與去年一樣仍以「經濟」及「健康」為主。

2024-09-06 13:12
黃仁勳又賣輝達持股　三個月套現201億元

黃仁勳又賣輝達持股　三個月套現201億元

外媒報導，根據週四提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，輝達執行長黃仁勳在不到三個月的時間內出售了近530萬股公司普通股，套現約6.331億美元，約合新台幣201億元。

2024-09-06 12:16
HTC再推VIVE虛擬實境新品　18日晚間揭曉

HTC再推VIVE虛擬實境新品　18日晚間揭曉

智慧型手機與虛擬實境大廠HTC（宏達電），今日在其全球 HTC VIVE 虛擬實境 Facebook 粉絲團上發布「SEE THE WONDER」新品預告，相關訊息將於台灣時間9月18日晚上8時正式揭曉。

2024-09-06 11:56
新科院士黃仁勳致詞點名「10家合作台廠」　期許工研院勇於參與AI

新科院士黃仁勳致詞點名「10家合作台廠」　期許工研院勇於參與AI

工研院今日舉行「第13屆工研院院士授證典禮」，其中獲授證的院士也包括輝達創辦人暨執行長黃仁勳，不過由於無法親自來台到場授證，因此將由代表出席，不過黃仁勳透過影片致詞，工研院將再次推動AI和機器人技術的研究和應用方面發揮核心作用，除提及與台積電（2330）合作外，再點名與10家台廠合作的軌跡。

2024-09-06 11:50
台股震盪高股息ETF買氣不減　一次看五大人氣王

台股震盪高股息ETF買氣不減　一次看五大人氣王

台股本周震盪加劇，周三（4日）一度跌破21000點，反觀高股息ETF仍舊人氣十足，本周成交均量前五大包括群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878）以及大華優利高填息30（00918）。

2024-09-06 11:31

讀者迴響

熱門新聞

日圓強升！股神巴菲特頻加碼　台股汽車族群重傷害

解析台灣三大電子支付

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

快截止了！超商消費「發票中1000萬」　獎落2縣市

美股跌多漲少　投資人等候非農就業報告出爐

黑貓宅急便的幕後推手！　統一集團深化與日本雅瑪多合作

晶澈與輔大合作　 開發護眼精神飲品

慢點加油！　下周汽油每公升估「調降0.4元」

日本雅瑪多1年處理貨物逾20億件　導入3架貨機運半導體設備

美東碼頭工會要求遠超過資方可接受範圍　即使沒罷工也會有怠工

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366