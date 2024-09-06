中菲行超過150個實體通路＋虛擬數位平台　8月營收年增44.6%

▲中菲行前董事長錢堯懷(左二)已將公司董事長職務交棒給女兒錢文莉(右二)，左一為獨立董事錢蔭範，右一為公司執行長施振昇。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)8月份自結營收24．67億元，年增44.6%，貨運量成長三成，累計1至8月營收170.23億元，年增22.9%，營業表現卓越，營業額持續成長，集團歸功於超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，提供給客戶虛實並進、無往弗屆的國際物流價值鏈專業服務。

中菲行指出，8月國際運輸市場，依然面對諸多挑戰及變數，紅海問題無解，俄烏戰爭持續，美國9降息的期待及11月大選，更有美東碼頭工會的談判及以巴衝突危機，空運市場因電商商品、人工智慧相關產品、消費電子產品上市及海運轉空運，持續帶動需求高漲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

海運市場則因船公司提供大量加班船造成載運量增加、加上旺季提前結束而運價下調，中菲行面對這些市場變數，除提供多元產品包括中歐鐵路，海空聯運，包機以滿足客戶需求外，運用人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。

同時為盡地球公民的義務，中菲行攜手國泰航空，加入其企業可持續航空燃油 (Sustainable Aviation Fuel, SAF)計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。

中菲行致力於建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，以明確市場定位，在重要的利基市場、基於差異化及區域化戰略佈局，長期建立的實體通路的競爭力發揮了功效。

同時中菲行致力科技和數位轉型，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台 - 中菲行增值訊息系統（Dimerco Value Plus SystemR)，提供國際物流價值鏈的服務，加上以人工智慧及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，強化業務擴展的能力，持續增加了多家優質跨國客戶的業務，展望未來，中菲行憑藉超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長營業額、不斷的創造營業額及獲利的高峰。