新科院士黃仁勳致詞點名「10家合作台廠」　期許工研院勇於參與AI

▲NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

工研院今日舉行「第13屆工研院院士授證典禮」，其中獲授證的院士也包括輝達創辦人暨執行長黃仁勳，不過由於無法親自來台到場授證，因此將由代表出席，不過黃仁勳透過影片致詞，工研院將再次推動AI和機器人技術的研究和應用方面發揮核心作用，除提及與台積電（2330）合作外，再點名與10家台廠合作的軌跡。

黃仁勳表示，正如工研院在台灣的晶片和電腦製造業中扮演了重要角色，工研院將再次推動AI和機器人技術的研究和應用方面發揮核心作用，黃仁勳回憶，他第一次來台灣是在1995年，拜訪了張忠謀先生和台積電，這次的旅程改變了輝達的發展軌跡；而與矽品、艾爾克國際科技的合作，建立了現代供應鏈生態系統；與輝達的首批顯示卡合作夥伴華碩、微星、技嘉和同德，創造了今日蓬勃發展的現代PC遊戲市場；與廣達、鴻海、英業達和緯創合作，發明了AI超級電腦和現代資料中心。

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黃仁勳指出，輝達正與台灣產業合作，共同創造未來的機器人工廠；與台積電攜手，正在透過推疊晶片和3D封裝，重新定義晶片的意義。台灣成就了今天的輝達，正在共同推動將打造未來的AI產業革命。

此刻輝達在台灣的晶片和電子產業合作夥伴正在忙於趕上對Hopper的強勁需求，同時夜以繼日提升Blackwell AI超級電腦的產量，這台世界上最先進的電腦由八種不同類型的晶片組成包括Blackwell GPU、Grace CPU、CX和Bluefield DPUs，以及專用的NVLINK、Quantum和Spectrum網路交換晶片，構成了世界上最先進的電腦。

黃仁勳表示：「Hopper和Blackwell是AI產業革命的引擎，由從工研院發源出的產業在台灣製造。AI正以前所未有的速度和規模重塑產業和經濟，AI驅動的進步將成為每個科學領域和每個產業的核心，從醫療保健到製造業，在到運輸和物流。」

黃仁勳指出，電腦產業正在發生兩大根本性變化，首先是加速運算，這是由NVIDIA首創的架構，當通用運算達到極限時，它大大提升了運算效能，透過加速運算，我們可以繼續利用半導體的進步降低成本和能源消耗；再者是生成式AI，它正在重新定義運算堆疊的每一層－－從CPU轉向GPU，從手寫軟體轉向由GPU訓練的軟體，並開啟了軟體功能的新前沿－－從語言理解、自動駕駛、蛋白質設計、極端天氣預測，到通用機器人技術。各家公司正競相採用GPU加速運算，以現代化全球價值數兆美元的運算基礎設施，生成式AI正在為運算開闢新市場，並未全球價值100兆美元的產業實現自動化。

黃仁勳說，晶片和電腦產業的規模將達到目前的十倍以上，AI的第一波浪潮包括邊界模型製造者、消費者AI網路服務和消費者網路服務，現在是企業AI的浪潮，AI代理就像數位員工一樣，與員工一起工作，讓公司加速發展並提高生產力；下一波浪潮是機器人技術，能夠真正理解世界的AI，機器人技術對台灣來說是千載難逢的機會，台灣錯過了軟體時代，由於缺乏龐大的本地市場，建立消費者和企業軟體產業是困難的，但台灣是全球領先的製造中心之一，未來的工廠將由AI驅動，協調機器人團隊來製造從晶片和電腦到汽車的各類產品。

黃仁勳期許，在AI的下一波浪潮中，台灣龐大的製造業是一個策略優勢，隨著機器人技術的發展，台灣可以突破其相對較小的人口限制，實現增長。正如工研院在台灣的晶片和電腦製造業中扮演了重要角色，工研院將再次推動AI和機器人技術的研究和應用方面發揮核心作用，工研院附有遠見的領導力和投資塑造了台灣的產業，推動了台灣的產業，影響力無遠弗屆。他期待著共同打造一個充滿領導力、成長和共同繁榮的未來，並再次感謝給予這份至高榮譽。