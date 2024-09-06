ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

新科院士黃仁勳致詞點名「10家合作台廠」　期許工研院勇於參與AI

▲▼NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA創辦人兼執行長黃仁勳。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

工研院今日舉行「第13屆工研院院士授證典禮」，其中獲授證的院士也包括輝達創辦人暨執行長黃仁勳，不過由於無法親自來台到場授證，因此將由代表出席，不過黃仁勳透過影片致詞，工研院將再次推動AI和機器人技術的研究和應用方面發揮核心作用，除提及與台積電（2330）合作外，再點名與10家台廠合作的軌跡。

黃仁勳表示，正如工研院在台灣的晶片和電腦製造業中扮演了重要角色，工研院將再次推動AI和機器人技術的研究和應用方面發揮核心作用，黃仁勳回憶，他第一次來台灣是在1995年，拜訪了張忠謀先生和台積電，這次的旅程改變了輝達的發展軌跡；而與矽品、艾爾克國際科技的合作，建立了現代供應鏈生態系統；與輝達的首批顯示卡合作夥伴華碩、微星、技嘉和同德，創造了今日蓬勃發展的現代PC遊戲市場；與廣達、鴻海、英業達和緯創合作，發明了AI超級電腦和現代資料中心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃仁勳指出，輝達正與台灣產業合作，共同創造未來的機器人工廠；與台積電攜手，正在透過推疊晶片和3D封裝，重新定義晶片的意義。台灣成就了今天的輝達，正在共同推動將打造未來的AI產業革命。

此刻輝達在台灣的晶片和電子產業合作夥伴正在忙於趕上對Hopper的強勁需求，同時夜以繼日提升Blackwell AI超級電腦的產量，這台世界上最先進的電腦由八種不同類型的晶片組成包括Blackwell GPU、Grace CPU、CX和Bluefield DPUs，以及專用的NVLINK、Quantum和Spectrum網路交換晶片，構成了世界上最先進的電腦。

黃仁勳表示：「Hopper和Blackwell是AI產業革命的引擎，由從工研院發源出的產業在台灣製造。AI正以前所未有的速度和規模重塑產業和經濟，AI驅動的進步將成為每個科學領域和每個產業的核心，從醫療保健到製造業，在到運輸和物流。」

黃仁勳指出，電腦產業正在發生兩大根本性變化，首先是加速運算，這是由NVIDIA首創的架構，當通用運算達到極限時，它大大提升了運算效能，透過加速運算，我們可以繼續利用半導體的進步降低成本和能源消耗；再者是生成式AI，它正在重新定義運算堆疊的每一層－－從CPU轉向GPU，從手寫軟體轉向由GPU訓練的軟體，並開啟了軟體功能的新前沿－－從語言理解、自動駕駛、蛋白質設計、極端天氣預測，到通用機器人技術。各家公司正競相採用GPU加速運算，以現代化全球價值數兆美元的運算基礎設施，生成式AI正在為運算開闢新市場，並未全球價值100兆美元的產業實現自動化。

黃仁勳說，晶片和電腦產業的規模將達到目前的十倍以上，AI的第一波浪潮包括邊界模型製造者、消費者AI網路服務和消費者網路服務，現在是企業AI的浪潮，AI代理就像數位員工一樣，與員工一起工作，讓公司加速發展並提高生產力；下一波浪潮是機器人技術，能夠真正理解世界的AI，機器人技術對台灣來說是千載難逢的機會，台灣錯過了軟體時代，由於缺乏龐大的本地市場，建立消費者和企業軟體產業是困難的，但台灣是全球領先的製造中心之一，未來的工廠將由AI驅動，協調機器人團隊來製造從晶片和電腦到汽車的各類產品。

黃仁勳期許，在AI的下一波浪潮中，台灣龐大的製造業是一個策略優勢，隨著機器人技術的發展，台灣可以突破其相對較小的人口限制，實現增長。正如工研院在台灣的晶片和電腦製造業中扮演了重要角色，工研院將再次推動AI和機器人技術的研究和應用方面發揮核心作用，工研院附有遠見的領導力和投資塑造了台灣的產業，推動了台灣的產業，影響力無遠弗屆。他期待著共同打造一個充滿領導力、成長和共同繁榮的未來，並再次感謝給予這份至高榮譽。

關鍵字： 黃仁勳工研院

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大盤高低震盪！台股ETF含息報酬17%　理財專家：定期定額逢低加碼

大盤高低震盪！台股ETF含息報酬17%　理財專家：定期定額逢低加碼

近期台股震盪，使得今年來漲幅收斂至18.16%。不過，觀察投信發行的台股各類型基金績效，截至9月5日資料，以價值型16.92%平均表現最佳，整體來看，台股各類基金平均績效皆全數不如大盤，平均有12.58%的表現。此外，被動式台股ETF平均表現今年來不含息僅12.53%，含息報酬則是17.16%。

2024-09-06 10:24
Fed降息啟動！　小摩經濟學家改口「9月必須要有大動作」

Fed降息啟動！　小摩經濟學家改口「9月必須要有大動作」

摩根大通（小摩）首席美國經濟學家Michael Feroli表示，美國聯準會（Fed）應該在 9 月會議上將利率下調 50 個基點（0.5個百分點），一改先前預測 Fed 官員 11 月才會首次調降利率的看法。

2024-09-06 10:29
資料中心是「上天賜台灣的禮物」　謝金河：綠電及散熱是大題目

資料中心是「上天賜台灣的禮物」　謝金河：綠電及散熱是大題目

對於AI產業趨勢，財信傳媒董事長謝金河6日分享近期行政院經濟顧問會議上台積電前董事長劉德音的專題報告，從公司經營看國家的經濟發展，但劉德音提到一個重點：「資料中心是上天賜給台灣的禮物，台灣要好好把握！」由此延伸，國際科技大廠相繼來台，下一個題目將是綠電供應及散熱。

2024-09-06 09:55
台積電強彈16元至918　台股漲247點收復21400

台積電強彈16元至918　台股漲247點收復21400

美國股市周四（5日）跌多漲少，台股今（6日）開高走高，終場大漲247點來到21435.19點，漲幅1.17％，成交量2682.49億元，指數收復21400關卡。

2024-09-06 13:39
日央前官員：升息速度可能比預期快　估今年還有2次

日央前官員：升息速度可能比預期快　估今年還有2次

日本央行前官员、東京大學經濟學教授Tsutomu Watanabe表示，日本央行應該努力去更好地傳達其升息決心，以確保如果升息步伐快於許多人目前的預期，市場不會感到恐慌。

2024-09-06 13:32
台灣46%三明治族「生活超出負荷」　保誠人壽調查：壓力較去年增加

台灣46%三明治族「生活超出負荷」　保誠人壽調查：壓力較去年增加

保誠人壽6日舉行記者會分享今年的「三明治族大調查」，結果發現，三明治族的生活壓力較去年微增，有46%的受訪者認為目前生活超出負荷，並對身心靈健康的重視度較明顯增加；至於對未來的主要擔憂，與去年一樣仍以「經濟」及「健康」為主。

2024-09-06 13:12
黃仁勳又賣輝達持股　三個月套現201億元

黃仁勳又賣輝達持股　三個月套現201億元

外媒報導，根據週四提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，輝達執行長黃仁勳在不到三個月的時間內出售了近530萬股公司普通股，套現約6.331億美元，約合新台幣201億元。

2024-09-06 12:16
HTC再推VIVE虛擬實境新品　18日晚間揭曉

HTC再推VIVE虛擬實境新品　18日晚間揭曉

智慧型手機與虛擬實境大廠HTC（宏達電），今日在其全球 HTC VIVE 虛擬實境 Facebook 粉絲團上發布「SEE THE WONDER」新品預告，相關訊息將於台灣時間9月18日晚上8時正式揭曉。

2024-09-06 11:56
新科院士黃仁勳致詞點名「10家合作台廠」　期許工研院勇於參與AI

新科院士黃仁勳致詞點名「10家合作台廠」　期許工研院勇於參與AI

工研院今日舉行「第13屆工研院院士授證典禮」，其中獲授證的院士也包括輝達創辦人暨執行長黃仁勳，不過由於無法親自來台到場授證，因此將由代表出席，不過黃仁勳透過影片致詞，工研院將再次推動AI和機器人技術的研究和應用方面發揮核心作用，除提及與台積電（2330）合作外，再點名與10家台廠合作的軌跡。

2024-09-06 11:50
台股震盪高股息ETF買氣不減　一次看五大人氣王

台股震盪高股息ETF買氣不減　一次看五大人氣王

台股本周震盪加劇，周三（4日）一度跌破21000點，反觀高股息ETF仍舊人氣十足，本周成交均量前五大包括群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、國泰永續高股息（00878）以及大華優利高填息30（00918）。

2024-09-06 11:31

讀者迴響

熱門新聞

日圓強升！股神巴菲特頻加碼　台股汽車族群重傷害

解析台灣三大電子支付

4張「1000萬發票」今到期！　買7-11中大獎

快截止了！超商消費「發票中1000萬」　獎落2縣市

美股跌多漲少　投資人等候非農就業報告出爐

黑貓宅急便的幕後推手！　統一集團深化與日本雅瑪多合作

晶澈與輔大合作　 開發護眼精神飲品

慢點加油！　下周汽油每公升估「調降0.4元」

日本雅瑪多1年處理貨物逾20億件　導入3架貨機運半導體設備

美東碼頭工會要求遠超過資方可接受範圍　即使沒罷工也會有怠工

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

小甜甜遭影射賣友求榮刪文！　喊話愷樂：好好照顧自己

見囚車抵看守所狂喊「爽爽爽」　民眾舉牌：土城的選擇柯文哲

柯文哲18:30抵台北看守所　住3人房！已備好便當等他

小行星墜落畫面曝光！　菲律賓現超震撼火球畫面

土耳其航空班機遭遇亂流　「6人受傷」降落桃園機場

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366