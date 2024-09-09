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長榮航城市觀光馬拉松幼苗計畫　校園深耕離島澎湖登場

▲2024年「長榮航空幼苗計畫-校園深耕巡迴」以「跑一場，飛向世界的夢」為主題，邀請參與學生許下對未來的期望。（圖／長榮航提供）

▲2024年「長榮航空幼苗計畫-校園深耕巡迴」，邀請參與學生許下對未來的期望。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航空（2618）2024城市觀光馬拉松「幼苗計畫-校園深耕巡迴」今年唯一離島訓練行程9／7及9／8於澎湖馬公國中熱鬧登場，特別邀請巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀到現場舉辦座談及參與訓練，吸引逾百位澎湖地區的青少年參加。

長榮航空協理林玄修表示，2023年首次推出「幼苗計畫-校園深耕巡迴」走訪台東、恆春、金門、基隆、雲林5個縣市，頗受社會各界及參與學生的好評，因此今年繼續將此計畫延伸至更多地區，並且深化訓練內容，期望在2天專業的訓練和深度交流下，在離島愛運動青少年的心中埋下夢想種子，也為未來台灣馬拉松的幼苗培育盡一份心力。

澎湖縣議會副議長藍凱元指出，澎湖優秀的體育選手相當多，但資源有限，非常需要專業的訓練及發掘，以期將來能躍上國際舞台；感謝長榮航空把這麼好的資源帶到澎湖，希望藉由專業選手的訓練，提昇學生體育技能，未來能代表台灣出國比賽。

2024年長榮航空幼苗計畫-校園深耕巡迴特別攜手直營旅行社長汎假期共同推動，針對跨校交流的學生量身訂制訓練計畫，吸引馬公國中、文澳國小、七美國中、吉貝國小約90名學生參加；為了關懷偏鄉弱勢團體，此次邀請由澎湖家扶基金會所關懷的30餘位青少年，並為孩子們特別設計適當的訓練課程，一起體驗運動的樂趣。

長榮航空為了開拓孩子世界級舞台視野，在活動首日特別邀請2024年巴黎奧運女子拳擊銅牌選手吳詩儀，與學生分享她的成長經歷及成為選手的點滴，並以自身的經驗支持與鼓勵孩子們，即使在訓練的路上遇到挫折，但堅持自己的興趣並挖掘自己的優點，持之以恆，就能成就自己。而總教練吳文騫，同時也是代表台灣參加2004年雅典奧運及2008年北京奧運的男子馬拉松國手，在活動中也分享他在田徑之路上的種種，讓學生更認識未來的田徑之路。

長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫今年已經邁入第3年，除了持續至偏鄉或離島舉辦的「幼苗計畫-校園深耕巡迴」外，即將於10月27日在總統府前盛大開跑的馬拉松賽事，也特別增設幼苗組獎項鼓勵學生們參與賽事，10公里組再額外增加個人及團體組的獎項。

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關鍵字： 長榮航馬拉松吳詩儀

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