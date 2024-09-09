新天地砸5000萬改裝南港會館　尾牙接單續旺、全年營收可望再攀高

▲新天地餐飲集團，圖左為品牌行銷副總經理林國威。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

宴會龍頭新天地（8940）餐飲集團旗下品牌《雅悅會館》南港旗艦館，進駐中信科學園區已超過10年，看好南港商圈未來商業潛力無限，再度砸下重金5000萬元改裝宴會廳；公司指出，今年度尾牙接單暢旺，全年營收可望再攀新高。

新天地8月營收5289.8萬元，受到農曆7月民俗月影響年減逾3成；但累計今年前8月合併營收11.01億元，年增18.4％，創下歷年新高。

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新天地餐飲集團品牌行銷副總經理林國威表示，去年度尾牙春酒接單桌數達2.5萬桌創新高，也寫業界最佳成績，今年度尾牙接單持續暢旺，也有望突破2萬桌，全年營收可望再創高峰，挑戰連續2年締造新紀錄。

林國威指出，旗下《雅悅會館》定調為都會時尚會館，斥資5000萬元改造2大宴會廳，配備演唱會級別的專業投束燈與全亞洲解析度最高、螢幕最大且雙開無縫隙的LED螢幕，可望帶動婚宴、春酒訂單挹注。

此外，旗下《萊特薇庭》專攻高端飯店式宴會廳，目前接單已到2026年上半年；《唯愛庭園》則滿足戶外莊園婚禮，以差異化的品牌定位，細分多樣化的婚宴市場，滿足新人對婚禮不同篇好與需求。

林國威也提到，Q3通常為宴會產業淡季，主要原因為農曆7月是民俗月，傳統觀念上認為不宜嫁娶，但7、8月暑假檔期卻又是餐飲產業旺季，因此新天地近2年積極發展連鎖餐飲品牌，旗下樂葵法式鐵板燒及匠極緻鍋物規模已有4店，隨著分店數增加、營收也逐步擴大，漸漸發揮提升Q3營收效果。