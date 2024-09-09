長榮8月營收站穩500億元「年增近116％」　陽明成長110％

▲長榮海運。（圖／長榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

長榮海運（2603）及陽明海運（2609）今日率先公布8月營收，長榮8月營收持續站穩500億元關卡，年增115.74％；陽明8月營收逾257億元，年增110.51％。

長榮海運公告8月營收，由於即期市場運價下降，單月合併營收為537.59億元，月減1.17％，不過仍較去年同期增加115.74％；累計今年前8月合併營收為3031.23億元，年增66.05％。

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陽明海運表示，受到市場供需因素影響，8月營收257.6億元，月增1.19％、年增110.51％；累計今年前8月合併營收為1476.09億元，年增54.25％。

陽明指出，部分重要港口偶有塞港議題，加上航線繞道影響，整體船噸供給仍緊張；歐美、加拿大及中國之間貿易壁壘、地緣政治風險持續，全球經貿發展仍存在很多不確定性。

陽明也提到，美國東岸碼頭工人勞資談判暫時沒有實質進展，德國碼頭工人勞資協商持續進行中，仍然有罷工風險，將持續觀察碼頭作業動態，並審慎應對。

▲陽明海運。（圖／記者廖婕妤攝）



另陽明與Premier Alliance成員宣布將與地中海航運（MSC）於亞洲往返歐洲航線展開換艙合作，此合作架構將包含9條航線，藉此將提供更廣泛的直航港口覆蓋範圍，並提高亞洲往返歐洲航線服務頻次。

陽明海運董事長蔡豐明表示，此合作將進一步優化本公司亞洲往返歐洲航線的服務品質，使我們能夠為客戶提供更全面的服務覆蓋範圍，以及更多元的運送選擇，從而為客戶創造更大的價值。

此外，為因應未來聯盟調整，陽明計畫自2025年2月起調整東西向航線架構，服務範圍包含亞洲往返美西南、美西北、美東、西北歐、地中海、中東與紅海，共計26條航線，以上部分航線是現行基於行經蘇伊士運河之設計，將持續關注紅海通行狀況，並即時公布應對紅海危機繞行好望角航線調整；越大西洋航線調整將於完備後公告。