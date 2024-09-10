新光金創始家族力挺中信金！　拒絕台新併：要當第一

▲新光金大股東林伯翰出面號召杯葛新光金臨時股東會，希望讓台新金合併案破局。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

本週日（9月8日），新光金創始三大股東家族之一林登山長孫、大台北寬頻董座林伯翰正式對外喊話，爭取新光金股東支持，杯葛新光金10月9日臨時股東會，「林伯翰以『要當第一，就不能輸在起跑點』為題和股東喊話，希望股東最好親自出席臨股會，否決和台新金合併案；若不能出席，就將委託書交給他或他的團隊。」一名收到林伯翰簡訊的新光金股東指出。

人在海外的林伯翰，也透過電訪和本刊重申：「新光金股東應自己出席臨股會，或是將委託書交給我和我的陣營，投下反對票；或是選擇不出席，讓臨股會無法達到法定超過1/2股東人數、2/3同意的門檻，讓台新金和新光金合併案破局，以捍衛自己的權益，保障自己的財產。」

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新光金這場吳家經營權內戰，從去年延燒到今年，隨著吳東進派鐵了心，力挺中信金、新光金合併，為對抗吳東亮陣營，支持中信金的林伯翰也將出面徵求委託書，三大委託書業者因都已被吳東亮陣營綁定，「目前態度中立的元大證、力挺中信金的凱基證，都有望替中信派的林伯翰徵求委託書。」一名券商高層分析。

由於吳東進先前傳出，最終仍希望由吳家整併，吳東亮近半個月來，曾數度想和吳東進接觸，意圖營造吳家團結氣氛，但情勢驟變，「老三沒低頭拜託，態度相當強硬。直到上週四臨股會的最後交易日，老三也沒提高新光金收購價，老大認為他壓根就沒誠意，更何況，吳家第三代對於資產重視度，遠比公司品牌更為看重。」吳家親友嘆氣說。

不只吳東進不肯買帳，掌握新光金第二大股東新光三越的新光吳家老四、新光三越董座吳東昇也遲未表態支持吳東亮，「過去新纖董座之爭、新光三越董座之爭，吳東昇和吳東亮都是站在對立面，八月底，新光金董事會代表吳東昇的新光三越法人代表賴慧敏棄權，賴慧敏棄權理由就是為考量股東權益，應提高換購比例，明顯支持吳東進。」親近吳東昇人士說。



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