退休老師讓巴菲特幫忙操盤　靠1檔股票翻倍賺

▲邱涵能熟讀波克夏公司財報，投資獨押波克夏，讓股神幫忙操盤。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

退休國小老師邱涵能長達14年的投資之路上，一直以股神巴菲特為師，年報酬約11％，與美國標普500指數相當，成功讓身家翻漲5倍。但當他發現，辛辛苦苦努力學習價值投資，卻怎麼樣都無法達到由巴菲特所執掌的波克夏表現，便決定將資產all in到波克夏，讓股神替他操盤。

「物價漲不停，退休後開銷沒有減少、反而變大，真的不容易，還好我的淨資產增加了5成。」國小老師邱涵能用一份薪水養活一家四口，2年前他按照計畫準時離開穩定的教職工作，現在靠著退休俸和日益膨脹的資產，過著閒雲野鶴的生活，「一路走來，與『神』同行是最正確的決定。」

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追隨股神 超越大盤績效

邱涵能口中的「神」，就是投資界的股神巴菲特。今年上半年他甚至把手上的資產，全數轉換為波克夏B股（BRK.B）。他表示，敢放手一搏的原因是波克夏長期績效遠超過台、美股大盤。

▲巴菲特每年寫給股東的信，被價值投資人奉為投資聖經。（東方IC）

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