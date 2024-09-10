映泰養金雞「直攻漲停」！板卡廠麗臺、承啟同步亮紅　漲幅逾6%

▲台股10日開盤指數為21,252.57點，上漲108.13點。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

台股10日開盤指數為21,252.57點，上漲108.13點。觀察盤面個股，其中，板卡廠映泰（2399）一開盤直衝漲停價，鎖在25.2元；麗臺（2465）也一度上漲8.5%。另像是承啟（2425）雖然是處置股，卻也見到漲勢逾6%。

映泰早盤攻漲停，前一日也亮出漲勢8.25%，主要產品是電腦主機板、顯示卡、固態硬碟等硬體裝置，除了受惠電子旺季，也因3A遊戲大作《黑神話：悟空》刺激電腦硬體，如今更布局矽光子領域而受外界矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

映泰透過投資「兩隻小金雞」切入矽光子領域，目前持股元澄半導體11.33%、先發電光9.95%，這兩家公司受超微（AMD）青睞，三方攜手合作打造未來伺服器關鍵技術的矽光子生態系，讓大股東映泰也躋身火熱的矽光子概念股。

另外，蘋果公司於台灣時間9月10日凌晨1時舉行2024年秋季新產品發表會，會中發表iPhone 16系列手機、新款Apple Watch Series 10及AirPods 4。蘋果概念股鴻海（2317）、大立光（3008）開盤原先同步上揚，不過漲勢收斂後來到平盤整理。