半導體平均月薪近6萬元　上游類比IC設計工程師薪資逾10萬

▲半導體產業平均薪資近6萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者廖婕妤／台北報導

SEMICON TAIWAN國際半導體展落幕，匯聚超過1110間廠商參展，AI熱潮爆發，104人力銀行觀察，今年半導體產業平均月薪5.9萬，其中以北部半導體平均月薪突破6萬最高，且上游產業的類比IC設計工程師平均月薪逾10萬居最高薪職務，下游產業的國內業務平均月薪5.8萬，成為非理工科系最有機會切入的半導體高薪職務。

根據104人力銀行大數據顯示，今年半導體平均月薪5.9萬元，年增4.6%，在63個產業中，僅次於電腦及消費性電子製造業、排行全產業第二；隨著半導體景氣回溫加上AI帶動產業應用發展，企業留才攬才更願意提升從業人員薪資；長期來看，近5年半導體業薪資增幅15%，居5大高薪產業的最大增幅，半導體產業依舊為近年台灣經濟的重要支柱。

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若是依地區來看，今年半導體各地區平均月薪，北部6.2萬元最高，中部5.3萬元、南部5.4萬元；各區增幅，受惠於2023年南科產值超越竹科，南部半導體薪資年增幅5.5%居各區之冠。

▲半導體上中下游前5大高薪職務。（圖／104人力銀行）



此外，AI熱潮持續，半導體產業鏈上中下游的15個高薪職務中，有14個為工程師，以上游類比IC設計工程師平均月薪10.4萬最高，在上、中游從事類比或數位IC設計職務，薪資可達9.2萬以上；演算法開發工程師薪資9.2萬，年增近10%；唯一非工程師的職務為下游國內業務，薪資5.8萬，是非理工科系投入半導體爭取高薪的切入點。