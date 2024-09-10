「橋村炸雞代理商」王座今掛牌上櫃　蜜月行情漲逾14％

▲王座掛牌上櫃，左起為王座董事王麗玉、董事長王耀輝、總經理林子恒、財務長林照峰。（圖／王座提供）



記者廖婕妤／台北報導

六角集團旗下小金雞王座（2751）今（10）日以每股70.8元正式掛牌上櫃，一開盤就漲逾14％至80.9元，上演蜜月行情；隨後漲勢收斂，但仍有逾6％漲幅。

王座以建立品牌平台中心為旨，將台灣特色餐飲品牌輸出國際，亦將國際知名品牌引進台灣，以直營、加盟與海外再授權等多角化經營策略運營，2022年體質優化營運轉盈，2023年全年合併營收12.53億元、營業利益1.15億元、稅後淨利1.16億元，EPS為6.83元，營收獲利雙創歷史新高。

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王座旗下擁有「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」等6大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，與海外再授權段純貞與京都勝牛2大品牌合計10家門市，建構餐飲、商品銷貨與加盟及代理授權等多元營收來源。

其中，王座去年取得橋村炸雞台灣代理權，至今全台已開出4家直營店，目前籌備插旗台中成為第5家直營店、同時也是首家街邊店，預計9月中旬開幕，以期透過直營店達到對消費者之宣傳效果與品牌認知，同時創造單店效益。

展望後市，王座短期以拓展國內餐食市場市占率為主要目標，Q4將推出重磅行銷活動搶攻年底聚餐商機，並以橋村炸雞為起始，於台灣拓展加盟業務，並持續推進段純貞與京都勝牛到美國與香港加盟，進行海外再授權業務，以期多元營收來源持續成長，營收結構優化。