享溫馨10月拚興櫃　K歌南霸天二代斜槓食品業

▲享溫馨總經理李奇霖表示，目前公司已公開發行，預計10月登錄興櫃。（圖／鏡週刊提供）

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有「KTV南霸天」之稱的享溫馨，以庭園式KTV起家，在二代、總經理李奇霖帶領下，近年成功結合集團婚宴資源，打造成全齡化餐飲特色KTV品牌，7月股票公開發行，目標10月登錄興櫃。羽球國手出身的李奇霖日前接受本刊訪問，暢談如何走過百家爭鳴的競爭，成為錢櫃、好樂迪最大敵手，「未來我們會持續穩扎穩打，讓更多人認識享溫馨。」他有信心地說。

走進高雄市建國一路獨棟十層樓高的建築，陽光照進挑空明亮的6樓中庭花園，搭配巨幅LED電視牆，視覺效果十分震撼，縱使是平日上午，消費人潮也絡繹不絕，其中不少長者臉孔。這裡是稱霸南台灣、以庭園式規劃打響名號的KTV品牌「享溫馨」。

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「我們希望吸引更多平時不進來KTV的族群，都能在享溫馨找到生活樂趣。」一身黑色西裝的總經理李奇霖日前接受本刊專訪時，吐露經營理念。

1992年由李奇霖父親李東和創立的享溫馨，今年7月股票公開發行、10月準備登錄興櫃，走入資本市場，曾被錢櫃董事長練台生點名是可敬對手，令外界對這位KTV南霸天充滿好奇。事實上，享溫馨是國內KTV兩大霸主好樂迪、錢櫃之外，唯一具有連鎖化規模的業者。

「目前享溫馨在全台共擁有15個KTV據點，台中七期店試營運中，年底嘉義中興路會再開一家新店，明年還有高雄楠梓、小港，會新開4個新據點。此外，集團已有4間婚宴會館及5個餐飲品牌。我還看好科技業商務客，位於高雄博愛路的飯店也已正式動工。」李奇霖一一細數他的規劃。

問起為何會選擇走入資本市場？李奇霖表示，近年有感於人才短缺之苦，希望透過IPO方式，讓更多人看到享溫馨，藉此吸引更多有志之士加入集團，並結合婚宴、餐飲品牌、KTV、飯店，成為一間能讓更多人享受到溫馨感的的企業集團。



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