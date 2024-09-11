338萬人看過來！13檔ETF本周發錢 00878今豪撒74億最霸氣

睡醒領錢！13檔台股ETF本周配息入帳，預計338萬股民坐等數錢。《ETtoday新聞雲》彙整發現，光是今（11）日就有8檔ETF發錢，擁有逾142萬股民的國泰永續高股息（00878）豪撒74億元股利最霸氣。

抽中最高賺3.1萬！4檔抽籤股申購明日起跑 美律價差最高

新股抽籤紅包別錯過！12日共有四檔個股開放申購，包括中台（6923）、美律（2439）、汎瑋材料（6967）、東研信超（6840），其中美律承銷價95元，若以10日收盤價126元計算，抽中一張價差達3.1萬。

競國台灣廠熄燈「股價墜跌停」！PCB族群小漲 有1檔紅燈高掛

台股11日開盤指數為21,089.18點，上漲25.1點。PCB廠競國（6108）因傳出今年台灣廠將熄燈，410名員工可能將面臨資遣，消息一出，股價開低下跌逾9%，並墜至跌停，成交量達5千張。

換股比例有望調高 新光金20分鐘爆17萬張量漲逾3%

新光金（2888）受惠「新新併」有望調高換股比例消息加持，今（11）日開盤股價逆勢走揚，開盤半小時一度漲逾0.5元或3.8%，最高報13.5元，成交量逾17萬張。

中籤僅賺2350元！三商壽2.55萬張現增新股今上市 套現賣壓跌逾3%

三商壽（2867）今（11）日2.55萬張現增新股撥券，由於抽籤股賣出價差最多僅賺約2350元，加上個股無法融資融券，一早引爆套現賣壓，早盤跌0.26元或3.52%，最低來到7.13元，開盤25分鐘成交量1.72萬張。

台積電漲2元至906 指數漲逾40點

美股周二（10日）漲多跌少，台股今（11）日以上漲25.10點、21089.18點開盤，漲勢持續，指數上漲逾40點，台積電（2330）上漲2元至906元。

中小型散裝船谷底反彈 法人推薦慧洋、裕民與新興買進

7月下旬開始一路下修的中小型散裝船，本周開始由巴拿馬型船帶領，開始跌深反彈，由於市場即將迎來美國穀物出口旺季，第四季也是海岬型船傳統旺季，有法人推薦慧洋-KY(2637)、裕民(2606)與新興(2605)三檔股票可以買進，給的目標價分別是90、75與35元。

航港局「強化引水安全專案」初具成效 減少港區事故逾五成

為強化船舶進出國際商港安全，並改善引水人領航作業安全，航港局自113年2月起邀集全國船聯會、船務代理公會全國聯合會、主要國輪公司、台灣港務公司、各國際商港引水人辦事處等單位組成「強化引水安全專案」小組，進行改善工作，近半年來減少港區事故逾五成。

OPEC下修全球2024年石油需求展望 國際油價收盤重挫

石油輸出國家組織（OPEC）今天調降全球2024年石油需求展望，為2個月內再度下修，進而加劇市場拋售潮，國際油價今天重挫，寫下2021年12月來最低收盤價。

觀望通膨、辯論！美股道瓊挫92點 台積電ADR跌0.22％

投資人正在等待美國關鍵通膨數據出爐，同時注意即將登場的總統大選電視辯論，美股今天收盤漲多跌少。台積電ADR跌0.22％、收162.43美元；輝達漲1.53％、收108.10美元。