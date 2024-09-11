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OPEC下修全球2024年石油需求展望　國際油價收盤重挫

▲▼石油,OPEC。（圖／路透社）

▲石油示意照。（圖／路透社）

文／中央社

石油輸出國家組織（OPEC）今天調降全球2024年石油需求展望，為2個月內再度下修，進而加劇市場拋售潮，國際油價今天重挫，寫下2021年12月來最低收盤價。

紐約商品交易所西德州中級原油10月交割價大跌2.96美元，跌幅為4.3%，收報每桶65.75美元。

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倫敦北海布倫特原油11月交割價也下挫2.65美元，跌幅為3.69%，來到每桶69.19美元。

關鍵字： 石油

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