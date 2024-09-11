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台積電Q3帶動出口坐二望一　老謝：推估台股下半年不差

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

台灣今年8月出口數據創新高，財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「台灣出口今年至少坐二望一！」為題發文，指出有了AI加持，台積電（2330）Q3營收若突破7500億元、維持53%毛利率，單季EPS可能在12元以上，以此來推估台股，今年下半年不會太差。

以下為謝金河臉書全文：

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今天兩個經濟性報紙頭版都和8月出口有關！工商時報特別強調8月史上最旺，這也是去年9月我提到台灣出口連九紅，到7月達標後再下一城，這是連續第10個月的成長。

8月出口達436.4億美元，年增16.8%，今年前8月3085.7億美元，比去年同期增加10.89%，我試算假如接下來每月維持8月的水準，那麼今年台灣的出口會達到4829億美元，將超越22年的4794億美元，寫下歷史新紀錄！這是一個值得期待的新里程碑，台灣的出口排名也將從16往前挪動一到兩名。

今年台灣出口有令人驚嘆表現來自資通訊產業的加持，8月資通訊產業出口129.89億美元，較去年同期增長71.3%，前8個月884.65億美元，年增89.8%。另一個是以半導體為主的電子零組件，8月出口151.5億美元，今年首度轉為正成長是0.1%，前8月1096.47億美元，仍然有5.8%的負成長。

以半導體為主的電子零組件前8月對中國出口572.99億美元，仍然衰退8%，但佔出口到中國的佔比仍然達60.34%，台灣出口到中國佔比也從43.9%降到8月的30.8%。但台灣對美國出口前8月達754.49億美元，年增64.6%，台灣出口到美國佔比也從7月的24%再拉高到24.5%，這可以看出資通訊產業出口到美國的力道。

有了AI加持，台積電8月營收又逾2500億元以上，這是連續兩個月突破2500億元，第三季台積電營收若突破7500億元，如果維持53%左右毛利率，單季EPS可能在12元以上，以出口來推估台股，今年下半年不會太差！

關鍵字： 台積電出口謝金河

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