新光金大股東林伯翰3問台新金　「換股比例可以改為0.8？」

▲新光金集團外觀。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

新光金（2888）搶親效應擴大！大股東林伯翰今（11）日在董事會前於臉書上發文，3問台新金（2887），直球詢問「如果沒有中信金（2891）出現台新金不就是以六折超低價合併新光金？」林伯翰更劇透「0.6022如果可以改為0.8」，當初是不是打算用不合常理的低價併新光金？

以目前新光金與台新金公告換股比例，為1股新光金換0.6022股台新金，以昨（10）日台新金收盤價18.8元估算，新光金併購價僅11.32元；但若換股比例拉到1股新光金換0.8股台新金，新光金併購價落在15.04元，直接超車中信金開價。

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中信金目前對新光金收購價為1股新光金換0.3231股台新金加4.09元現金，以中信金昨日收盤價32.7元估，新光金併購價約14.66元。

新光金大股東林伯翰全文：

1、如果沒有中信金出現台新金不就是以六折超低價合併新光金？

之前一直打壓新光金的價值與阻礙新光金現金增資，如今又打著親情及DNA來強迫娶親是何道理。如果沒有白馬騎士中信金的出現？那個新光金不就是被趕鴨子上架成為待宰的羔羊嗎？

2、換股比例0.6022如果可以改為0.8？那麼當初就是打算用不合常理的低價來合併新光金？

俗話說蹭你病要你命、如果今天可以隨意提高換股比例？那麼當初 8/22（四）董事會背書同意以0.6022換股與台新金合併案的董事及獨立董事是否已經背信及沒有盡到善良管理人的責任呢？

3、提高換股比例之後真的有利台新金的發展？

打腫臉充胖子令人擔心重演彰銀事件？為了台新金全體股東的權益或許0.6022換股比例才真的是保護全體台新金的股東權益、為了少數人的利益而提高30%的出價！可能造成台新金股價或者是股東權益的損失？到頭來得不償失。