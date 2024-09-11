滙豐估美今年降息3碼　維持預測日圓年底148價位

▲滙豐估今年Fed今年降息3碼。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

市場預估聯準會（Fed）從下周會議正式啟動降息循環，滙豐銀行預估聯準會可能將於今年9月、11月和12月進行三次降息，每次一碼（0.25個百分點），並在2025年再進行三次降息，同樣是每次一碼；至於日本央行今年內不會再升息，並維持日圓兌美元匯率今年底可能達148的預測。

滙豐銀行今（11）日發表2024年第四季投資展望，預期美國經濟將軟著陸，認為市場過度反映對美國經濟衰退風險的憂慮。預料美國聯準會在9月將展開降息循環，預期全球股市將受益於企業盈餘成長擴大，各國央行降息和科技顛覆帶來生產力升級，因此維持偏高配置全球股票和優質債券。

[廣告]請繼續往下閱讀...

滙豐對美國、英國、日本、印度和南韓股票持偏高比重配置。應對11月美國大選前市場波動可能擴大，滙豐銀行偏高配置避險基金，以透過多元資產策略管理投資組合的波動風險。隨著聯準會即將進入降息循環，美元與其他主要貨幣的息差將會縮小，將減少美元的升值空間，因此滙豐近日對美元轉持中性觀點。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，儘管美國經濟成長逐步放緩，但預料美國沒有即時的衰退風險。受惠成本壓力減退、融資成本下降，以及科技顛覆帶動生產力上升，許多企業的盈餘持續穩健成長，為市場帶來大量投資機會。

范卓雲指出，在外匯市場方面，隨著聯準會啟動降息循環，美元與其他主要貨幣的息差將會縮小，而將減少美元的升值空間，因此我們近日對美元轉持中性觀點。

在亞洲匯市方面，市場持續關注日圓套息交易平倉活動的影響，但近期日本經濟數據和日本央行的政策指引均顯示央行無意急速升息，因此日圓套息交易拆倉潮逐漸失去動力，預期日本央行今年內不會再升息，認為日圓從現在的水準沒有大幅升值的空間，並維持日圓兌美元匯率今年底可能達148的預測。