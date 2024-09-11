勞團要求「天災假」立法　勞動部3點回應

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

勞團今日赴勞團召開記者會，要求勞動部應將「有薪天災假」立法，出勤應給雙倍薪資和提供交通協助，避免輪班制勞工被差別對待；對此，勞動部提出3點回應，強調勞工因天災發生未出勤，雇主宜不扣發工資。

針對勞團訴求，勞動部回應，第一、為明確規範天然災害發生時勞工之出勤管理及工資給付等事項，勞動部已訂頒「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，依本要點規定，天然災害發生時（後），勞工之出勤管理及工資給付事項，除相關法令已有規定者外，應參照本要點事先於勞動契約、團體協約中約定或工作規則中規定；未有約定或工作規則未規定者，參照本要點辦理。

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第二、本要點明定天然災害發生時，如工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通報停止上班，勞工因而未出勤者，雇主「宜」不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

至勞工如因天災等因素交通受阻而晚到班或無法到班，亦不可視為遲到或曠職論處。另事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，除應照給當日之工資外，也「宜」再加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼，或其他必要之協助。

第三、天然災害發生時，勞工宜否出勤，應以勞工之安全作為首要考量。惟勞工因天災無法出勤，與勞動基準法有關「放假」的目的及概念不同，亦因難以歸責於雇主，法令未強制規定雇主應照給工資，然雇主本應照扶勞工，爰建議宜不扣發工資。