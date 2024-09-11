LIVE／新新併「調整換股比例」重訊記者會　雙方總經理現身說明

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記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

新光金與台新金8月22日決議合併，不過在中信金（2891）出手搶親下，雙方決定召開董事會「重新討論換股比例」。台新金（2887）、新光金（2888）將於11日晚間8點在證交所召開重訊記者會，將由總經理林維俊及總經理陳恩光、副總經理林宜靜說明董事會重大決議，《ETtoday新聞雲》將為您全程直播。

台新金總經理林維俊表示，台新金、新光金董事會通過調整換股架構及價格，重申完成「新新併」以實現公司利益與股東價值最大化的決議，雙方董事會決議調整換股架構以「台新金控0.6720股普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金控1股普通股」。

林維俊說，辛種特別股每股面額為10元，年利率1.665％，並在3年後按發行價格全數收回，且新光金仍會依原規劃發行庚種特別股，換取新光金現有已發行之特別股。

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林維俊也舉例，以台新金11日收盤價18.5元計算，調整後的換股比例後轉換的價格所隱含新光金每股換股價格為14.182元，相較原本的價格大幅增加了25％，相較新光金11日收盤價每股13.5元溢價為5％。

林維俊指出，自8月22日宣布合意對等合併以來，台新金進一步評估未來業務計劃以及潛在的綜效，更堅定了合併後公司將為雙方股東創造最大價值的信心，所以董事會於9月11日通過調整換股架構，而新光金控董事會在深入審閱新的換股條件後亦已決議同意該等調整，雙方將竭盡全力完成合意合併以創造公司長期價值。

林維俊最後說，雙方期待在有共同的企業文化下，借重雙方的管理團隊，創造一個互補共融、均衡發展、穩健成長的新金控。讓台新新光金控發揚光大，成為台灣金融業的新領導品牌。

▲台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生。（圖／記者黃克翔攝）

台新金、新光金在8月22日召開董事會並通過100%換股合併，其中台新金為存續公司，以每0.6022股普通股換新光金1股普通股；不過有意搶親的中信金（2891）23日隨即宣布公開收購新光金，以每股收購對價為1股新光金普通股換發中信金0.3132股普通股與現金新台幣4.09元，並在8月26日向金管會遞件、9月11日完成補件。

儘管新光金與台新金合意併購股東臨時會最後過戶日已在9月9日截止，受到大股東對換股比例有不同意見、中信金（2891）搶親壓力逼迫，市場傳出新光金與台新金換股比例可能將由目前敲定的「1比0.6022」（即1股新光金換0.6022股台新金）向上調高。