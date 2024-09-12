陽明所屬PA聯盟與MSC合作獲好評　業界大老認為還須強化北美線

▲陽明海運所屬Premier聯盟被認為需要強化北美線。（圖／陽明提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運所屬THE聯盟改組後的Premier Alliance，宣布與地中海航運(MSC)在歐洲線互換艙位合作之後，獲得國際航運分析師的好評，不過外籍船公司台灣公司退休董事長級業界大老認為，Premier因為少了赫伯羅德，在北美線出現衰退現象，需要設法加強，但是缺乏夠規模的合作對象。市場上則是傳出MSC在美國西南岸航線有在洽商與Premier合作。

運費平台Xeneta的首席航運分析師Peter Sand評論道：對於使用新Premier Alliance提供的服務的託運人來說，這應該是個好消息，與目前尚未改組的THE聯盟相比，歐洲客戶應該得到更好的服務，因為MSC是一個更大的參與者，擁有更多的超大型貨櫃船用於亞洲到歐洲的貿易。

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貨櫃船運諮詢公司Vespucci Maritime的負責人Lars Jensen同意Sand的觀點，他在領英(LinkedIn)上評論說：對於託運人來說，聯盟的改組似乎確實導致市場上提供的網路設置更加多樣化。

國內業界大老則指出，Premier聯盟在海運三大聯盟當中處於較落後地位，歐洲線有了MSC加持，服務網路擴充，大幅提升市場競爭力，現在就差北美線了，但是明年2月與馬士基拆夥的MSC，在北美線已經選擇與以星航運合作6條亞洲-美國東海岸和亞洲-美國海灣航線，現在就剩美國西南岸線還有合作空間。

而在北美線擁有萬箱船的萬海航運，美東線與赫伯羅德聯營，美西線與日本海洋網聯船務聯營，剩下的盟外船都還未擁有萬箱船，要找合作對象只能退求其次，找有7、8千箱船的公司，但是非聯盟的新加坡SeaLead與德翔海運等中大型船船隊也還沒齊，未來發展有待觀察。