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先探／季底作帳　內資鈔能力抗外資

（圖／先探投資週刊 提供）

台股雖遭逢外資賣壓，但內資卻展現強烈的護盤意願，投信持續買超，尤其是聚焦高殖利率電子股、板卡、金融等類股，季底作帳行情再度成為焦點。

文／周佳蓉

輝達財報公布後無法激勵股市走強、美國經濟衰退籠罩下，外資動向偏向保守，而進入九月後，內資由投信、官股對台股買盤放大，九月以來分別買超四五九億元、四五四億元，外資則持續賣超二二一一億元。根據年初到九月五日同期數據，外資賣最凶的在二二年，美國啟動暴力式升息，當年外資賣出一．二三兆，第二高落在二○二○年的五三九七億元，今年外資則已賣出五三一五億元排第三，外資雖然偏空操作，但內資積極布局、中型市值股的強勢表現，將有助於台股止跌重回震盪向上格局。

觀察近十日投信買超榜單，中信金、開發金、兆豐金、華南金列入前十名之列，而今年六、七月高息ＥＴＦ進行例行性換股時，不難發現投信「剔科技、加金融」趨勢明顯，金融股成為許多高息ＥＴＦ的投資新重心，例如元大台灣高息低波、凱基優選高股息三○、大華優利高填息三○等紛紛納入開發金、兆豐金，使金融產業、非電子業比重大增，用來延續ＥＴＦ的配息動能。

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金融股列買超榜者眾

中信金日前更被投信以二一億元買盤成為周冠軍，台新金和中信金近期搶親新光金的新聞成為市場焦點，中信金計畫以每股十四．五五元一次性取得新光金過半股權，金管會最慢在九月二十三日決定是否同意公開收購案，市場解讀，中信金目前總資產約達八．三七兆元、台灣第三大金控，通過併購將一舉坐大銀行、人壽市占率成為國內最大，因併購案不確定性增加，若通過後需體質調整還可能影響未來獲利和配息，外資法人並不領情，八月中旬至今已一路賣超中信金近六八萬張。

開發金控旗下子公司凱基人壽（原為中國人壽）在今年一月更名後，母公司在三個月後也宣布更名，新名稱「凱基金融控股」，目前已通過金管會許可並完成經濟部變更登記，日前自結八月稅後獲利十九億元，累計前八月稅後二六九億元，續創同期新高。子公司凱基人壽雖受到美元升值影響，資本利得與保險收入穩健，前八月稅後獲利一九○．二一億元，年成長翻倍。凱基證券以財管和經紀業務收入為主，前八月稅後淨利成長近四○％；凱基銀行在放款、手續費收入持續成長；中華開發資本的投資部位評價增長帶動下，八月稅後獲利來到二．八八億元。

隨著美國聯準會宣布九月降息的日子逼近，對於金融股而言，旗下有壽險業務的金融資產部位評價將上升，而國內不動產授信水位逼近法定上限、市場利率揚升，有助銀行業存放款利差擴大，也有利類股後市表現，使金融股續扮演撐盤要角。

板卡族群一、二線旺季到

電子股方面，投信對上市股著墨聯電、英業達、大聯大、和碩、聯詠、台光電、瑞儀。瑞儀已連續買超三三日、和碩連買二八日，近十日更進一步大買超瑞儀六六○○張，和碩七五○○張，顯見資金轉進獲利較為穩健的高殖利率股，至於櫃買的世界、元太、原相、台燿近十日投信分別都買進千張以上，外資動作此時卻與內資法人分歧，聯電及世界先進等晶圓代工股外資賣壓反而沉重，九月之後分別賣超近六萬四千張、七○○○張。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2317期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊 提供）

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