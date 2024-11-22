SCFI指數連2黑　美西線持續下修、歐洲線喊漲

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

最新一期SCFI運價指數連續2周下滑，本周下滑91.82點或4％至2160.08，其中仍以美西線跌幅最深，業者指出，美西線持續下修，歐洲線則預計將漲價，主要是因裝載率不錯，要穩住價格。

本周4大航線中僅地中海線上漲，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌31美元或1.2％至2481美元；地中海線每TEU下跌9美元或0.3％至3071美元；美西線每FEU（40呎櫃）下跌360美元或8.6％至3821美元；美東線每FEU下跌65美元或1.3％至4997美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

業者表示，MSC持續下修美西價格，主要原因是10月黃金周時候的空班都已恢復正常，現在有些美西南的船都陸續回來、都正常，貨量沒有明顯增加的情況。

業者指出，目前到12月中的最新運價，美西線為2700美元、美東線為4650美元、歐洲線預計會從4100美元一路漲到6000美元。歐洲線漲價，主要是因為供需平衡，裝載率不錯，緊接著12月要簽長約，穩住運價價格。

貨櫃三雄22日收黑，長榮（2603）收236元，下跌3元或1.25％，成交量逾2.3萬張；陽明（2609）收77.5元，下跌1.8元或2.26％，成交量近8.4萬張；萬海（2615）收93.6元，下跌2.2元或2.29％，成交量逾3.7萬張。