報酬率逾8成！台灣虎航申購3天破89萬人瘋搶　中籤率僅0.2％

▲台灣虎航今起公開申購。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
台灣虎航（6757）將於11／29掛牌上市，19-21辦理公開申購，累計3天下來，申購件數逾89萬筆，中籤率僅0.2％，將於11／25抽籤。
台灣虎航自本月19日起至21日辦理公開申購，每股承銷價為40元，實際承銷張數為1790張，並於25日抽籤、29日撥券，每人可申購1張，以21日收盤價計，報酬率逾8成，總計申購3天共累計89萬2580筆，中籤率僅0.2％，凍結市場資金近360億元。
受惠轉上市題材，加上Q3財報亮眼，激勵台灣虎航近期股價衝上歷史新高，申購首日一度漲至80.1元、寫下新高價，重拾投資人信心。
展望未來，台灣虎航表示，隨著日韓賞楓、滑雪、聖誕節及跨年假期的到來，旅遊熱度不減，新航點及航線也持續增加，從售票及旅遊業者成團情況，法人估Q4可望出現淡季不淡的現象。
台灣虎航今年Q3單季營收為44.22億元，年增23.7％，營業毛利率為32％，營業淨利率為26％，稅後淨利為9.4億元，年增63％，EPS為2.1元。今年前3季營收為126.37億元，年增39.6%，營業毛利率為32％，營業淨利率為26%，稅後淨利為24.76億，年增84.4％，EPS為5.52元，營收獲利都創同期歷史新高，也已賺贏去年前年。
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