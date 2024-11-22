快訊／台積電漲25元至1035　台股開盤大漲244點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（22日）以22799.53點開出，指數大漲243.87點，漲幅1.08％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲25元來到1035元，漲幅2.48％；鴻海（2317）上漲3元至205.5元；廣達（2382）上漲4元至298元；陽明（2609）下跌2元來到77.3元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.47元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲461.88點或1.06％，收在43870.35點；標準普爾500指數上漲31.6點或0.53％，收5948.71點；那斯達克指數上漲6.28點或0.03％，收在18972.42點；費城半導體指數上漲78.8點或1.61％，收4963.05點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43870.35 ▲461.88 ▲1.06% S&P500 5948.71 ▲31.6 ▲0.53% NASDAQ 18972.42 ▲6.28 ▲0.03% 費城半導體指數 4963.05 ▲78.8 ▲1.61%

資料來源：證交所