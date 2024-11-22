預售屋不會跌！中古屋亂漲等它跌　帥過頭：現在千萬不要進場

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記者李芸樺、實習記者陳莉玟／台北報導

央行祭出限貸令(信用管制) 措施，打房一次比一次重，但4年7波「金龍」海嘯打死誰？民眾有撿到便宜進場嗎？《豈有此呂》好朋友、房產投資客帥過頭說，這一波打買氣急凍，最慘是房仲「早上都要兼職去做回收了」！而他觀察預售屋不會跌，但中古屋亂漲價要等它跌「現在千萬不要進場，赴死剛好！」。

▲房產投資客帥過頭。（圖／《豈有此呂》）

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主持人呂捷則提問，現在貸款貸不下來，新青安是不是如剝皮酒店？先把人騙近來再宰，帥過頭則是用總統賴清德說過的「打炒房不需要顧及少數人利益」，反諷這是你家的事？他表示現在站在高山上的都是靠父母出錢的小白，前景不明，而之前房價漲太兇，投資客早就獲利出脫。

而是否連天龍國中的天龍國大安區也遭受波及掉價嗎？帥過頭持保留態度，但他還是老話一句，離開台北越早越好，他指大安區沒工地，表示已經4、50年的房子，未來若沒都更只有老舊不堪居住，屋主搬離不買賣，商圈轉移到重劃區，荒廢屋越來越多，「現在的萬華就是以後的台北市」。

▲帥過頭談吐風趣，聊到快要「起飛」。（圖／《豈有此呂》）

那打房還會有下一波嗎？帥過頭斬釘截鐵地說會，因為他的好朋友央行總裁楊金龍，帶天命又握尚方寶劍，「閒閒沒事會再打」！主持人呂捷追問，為什麼打房過好幾次，房價卻越打越高？帥過頭犀利批評，因為無能嘛！政府不懂房地產，不然要打一次就行了。

更多帥過頭如何看新北塭仔圳和機捷沿線的房市分析，真的是貴到連投資客都不會買嗎？請鎖定11月22日下午1:10的《豈有此呂》。