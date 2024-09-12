AI炒過頭「熱潮消退中」　大摩分析師：需要新催化劑恢復漲勢

▲AI熱過頭，分析師警告熱潮正在衰退。（圖／路透）

記者楊絡懸／台北報導

針對AI科技的股價發展走勢，摩根士丹利（Morgan Stanley）策略分析師威爾遜（Mike Wilson）11日表示，今年早些時候推動標準普爾500指數（S&P 500）創下歷史新高的AI熱潮正在消退，「如果股市要恢復漲勢，就需要新的催化劑。」

根據彭博報導，威爾遜受訪時指出，儘管AI未來將有可能大幅提高產業的生產力，但投資人看AI潛力「短期抬高股價」卻有些急躁，這樣的投資情緒不僅造成輝達（NVIDIA）最近股價波動，就連費城半導體指數9月也暴跌8.5%。

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「AI的夢想願景已經消失了一些光芒。」威爾遜強調，整個AI題材都過於興奮，但並不表示AI已經結束了。事實上，今年搶購科技股熱潮後，投資人已經開始轉往別的領域，尤其美國聯準會（Fed）即將在下周展開降息，也謹慎評估美國經濟成長狀況。

威爾遜也建議「防禦性股票」，在晶片製造商熱潮暫時消退時，投資人可以關注公共事業、消費品、醫療保健等題材，躲過降息前美國經濟指數的各種擔憂。此外，投資人要注意的是，美國總統大選期間，也會因為總統候選人的政策而有些波動。

「我認為股市是比較『親川普』（pro-Trump）的。」威爾遜認為，在經濟軟著陸情況下，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的政策可能對股票有利而對債券不利，「當川普的當選機會上升時，股市表現更好，反之亦然。」