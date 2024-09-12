聯邦快遞與全自動協力廠商Nimble建立策略聯盟　優化北美服務

▲聯邦快遞與Nimble建立策略聯盟。（圖／聯邦快遞提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞宣佈與Nimble建立策略聯盟，並對其進行投資。Nimble是一家專注於人工智慧機器人以及自主電子商務倉儲和配送服務技術的公司。此次投資目的是通過Nimble的全自動協力廠商物流(3PL)模型，擴展FedEx Fulfillment服務。為了支持這一聯盟，聯邦快遞對Nimble進行了策略性投資。

聯邦快遞提供綜合的解決方案，目的為幫助電子商務和全管道品牌在供應鏈管理方面做出更快速、更智慧的決策。憑藉在北美運營超過130個倉庫與倉儲和配送服務中心，以及每年處理4.75億次退貨的能力，FedEx Supply Chain致力於為企業提供總體解決方案、提高敏捷性、縮短客戶從下單到收貨的時間，從而最大程度地提升企業的供應鏈價值。

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FedEx Supply Chain總裁Scott Temple表示：「此次與Nimble的策略聯盟和財務投資擴大了我們在電子商務領域的影響力，並在北美地區進一步擴展了FedEx Fulfillment服務。Nimble前沿的人工智慧機器人技術和自主倉儲和配送服務系統將幫助聯邦快遞優化營運，為我們的客戶帶來新的機會。」

Nimble創始人兼首席執行官Simon Kalouche表示：「我們非常高興能與聯邦快遞這樣的物流界領軍企業開展多方面的合作，推動自主倉儲和配送服務的發展和規模化。此次合作將幫助聯邦快遞利用Nimble快速且具成本效益的倉儲和配送服務中心，這些服務中心由我們開發的下一代智慧通用倉儲機器人和人工智慧技術提供支援。」

聯邦快遞致力於為每個人打造更智慧的供應鏈，並持續優化其物流網絡和數位化網絡，以便為客戶及其消費者提供更多樣化的服務。作為供應鏈技術的領導者，聯邦快遞將繼續提供先進的數位化解決方案，幫助客戶在不斷變化的電子商務領域中保持競爭力。