比價值更貨真價實！00961獨創ROE權重加碼讓荷包一起加碼

▲00961獨創ROE權重加碼讓荷包一起加碼、此為台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者錢雅慧／台北報導

高股息ETF廣受投資人喜愛，是重要的理財工具之一，但高股息商品和選股邏輯都相當多樣化，用什麼指標能真正篩選出獲利機會更高的公司呢？股神巴菲特曾說，如果只能用一個指標選股，那就是股東權益報酬率（ROE）。

即將於9/25啟動募集的00961，FT臺灣永續高息，追蹤指數「ICE臺灣ESG高息指數」，採用ROE選股邏輯選出30檔持股，其指數篩選邏輯除考量流動性，同時也將獲利性與ESG納入篩選，納入ESG的好處，不僅有助於實現永續發展目標，還能提升企業的品牌形象，自然可減少如供應鏈中斷、剝奪資源聲譽不佳等風險，對股價多一層保護。為此，ESG相關的ETF也越來越多，根據證交所資料顯示，截至8月底，在證交所掛牌的ESG ETF共有9檔，資產規模已突破4,000億元，達4,359億元。

而00961所追蹤的ICE臺灣ESG高息指數除了有ESG的加持外，在選股邏輯的部分也包含了優先篩選股東權益報酬率大於0的公司，並在每年兩次換股時更會透過透過股東權益報酬率（ROE）的成長率調整權重，幫大家挑出不但有賺錢，更有機會愈賺愈多的公司。

股東權益報酬率（ROE）即表示一間公司的獲利能力，當ROE的成長率持上揚走勢時，則表示公司持續上揚的獲利能力，也表示公司更有機會能持續穩定配息，相對來說填息的機率自然也會增高。

00961追蹤ICE臺灣ESG高息指數，由全球最大交易所集團（成員包括紐交所、倫敦石油交易所等）旗下ICE指數公司編制，ETF成分股則是由國際ESG評鑑龍頭美國晨星集團Sustainalytics認證，成分股數量固定30檔，也同時搭配收益平準金制度及月配息，即將於9/25以10元發行價格啟動募集。