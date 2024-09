▲黃仁勳跳拉麵舞。(圖/翻攝X)

財經中心/綜合報導

輝達執行長黃仁勳傳出與友人到美國加州一家購物中心內的海底撈分店用餐時,與員工一起表演甩麵,看起來很開心。

據外媒了解,黃仁勳當時是和幾位朋友用餐,沒有保鑣陪同,但被民眾認出後,不只親切地與眾人互動,還和海底撈員工一起甩麵,也讓其他顧客停止用餐拿出手機拍。

Nvidia $NVDA CEO Jensen Huang was performing the noodle dance, a specialty of the #Haidilao hot pot restaurant in California. pic.twitter.com/Tz64mub5Jb