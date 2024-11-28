張忠謀自傳揭露徵詢黃仁勳接台積電CEO　遭2度婉拒

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）



文／中央社

台積電創辦人張忠謀與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳有多年好交情，張忠謀在自傳下冊提到，他於2013年徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電CEO，卻遭黃仁勳2度以「我已有工作」婉拒。

輝達如今是人工智慧（AI）巨頭，市值曾登上全球第1。張忠謀說，輝達2013年市值只有90億美元，台積電市值有900億美元，足足是輝達的10倍，當年沒有高攀黃仁勳。

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台積電創辦人張忠謀自傳下冊即將於11月29日上市，他在書中提到2013年開始對外尋覓接班人選。雖然他很熟悉台積電內部的許多人才，但外部找的人才會具備不同的視野與經驗，應該會是不錯的選項。

張忠謀認為黃仁勳無論在品格、視野、半導體專業經驗及知識等各種條件，都很適合成為台積電的接班人。張忠謀問黃仁勳，對擔任台積電CEO一職有沒有興趣，並花了10分鐘解釋對台積電的深切期望，以及台積電CEO的報酬。

黃仁勳並未透出任何意向，耐心地靜靜聽著，沒有問任何問題，也沒有直接拒絕，只答了一句「我已有工作」。過幾個星期，張忠謀再度打電話詢問，黃仁勳的答案還是「我已有工作」。

張忠謀覺得黃仁勳當時的回答「很誠實」，並對黃仁勳11年來的成就頗為欣賞，認為黃仁勳的工作就是在11年後把輝達提升到今天的輝達。

張忠謀指出，2013年台積電市值900億美元，是輝達的10倍，台積電CEO的報酬雖然沒有包括台積電股票，但加總固定薪資，以及依公司每年淨利訂出的分紅，一定比黃仁勳的收入更高，對當年的黃仁勳，轉任台積電CEO是個更上層樓的工作機會，並沒有高攀他。

黃仁勳雖然婉拒張忠謀接任台積電CEO，不過不影響兩人的深厚情誼，黃仁勳來台灣總要與張忠謀、張淑芬夫婦一起用餐；黃仁勳在今年5月底來台期間，更曾帶著台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里一起逛夜市，也是張忠謀第一次逛夜市的體驗。

此外，黃仁勳還在張忠謀獲頒李國鼎獎時，特地來台灣現身會場，只為當面向張忠謀祝賀。黃仁勳還說，輝達是建構在台積電的基礎上，沒有台積電就不會有輝達。