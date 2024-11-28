ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

張忠謀自傳揭露徵詢黃仁勳接台積電CEO　遭2度婉拒

▲▼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

文／中央社

台積電創辦人張忠謀與輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳有多年好交情，張忠謀在自傳下冊提到，他於2013年徵詢過黃仁勳是否有意願接下台積電CEO，卻遭黃仁勳2度以「我已有工作」婉拒。

輝達如今是人工智慧（AI）巨頭，市值曾登上全球第1。張忠謀說，輝達2013年市值只有90億美元，台積電市值有900億美元，足足是輝達的10倍，當年沒有高攀黃仁勳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電創辦人張忠謀自傳下冊即將於11月29日上市，他在書中提到2013年開始對外尋覓接班人選。雖然他很熟悉台積電內部的許多人才，但外部找的人才會具備不同的視野與經驗，應該會是不錯的選項。

張忠謀認為黃仁勳無論在品格、視野、半導體專業經驗及知識等各種條件，都很適合成為台積電的接班人。張忠謀問黃仁勳，對擔任台積電CEO一職有沒有興趣，並花了10分鐘解釋對台積電的深切期望，以及台積電CEO的報酬。

黃仁勳並未透出任何意向，耐心地靜靜聽著，沒有問任何問題，也沒有直接拒絕，只答了一句「我已有工作」。過幾個星期，張忠謀再度打電話詢問，黃仁勳的答案還是「我已有工作」。

張忠謀覺得黃仁勳當時的回答「很誠實」，並對黃仁勳11年來的成就頗為欣賞，認為黃仁勳的工作就是在11年後把輝達提升到今天的輝達。

張忠謀指出，2013年台積電市值900億美元，是輝達的10倍，台積電CEO的報酬雖然沒有包括台積電股票，但加總固定薪資，以及依公司每年淨利訂出的分紅，一定比黃仁勳的收入更高，對當年的黃仁勳，轉任台積電CEO是個更上層樓的工作機會，並沒有高攀他。

黃仁勳雖然婉拒張忠謀接任台積電CEO，不過不影響兩人的深厚情誼，黃仁勳來台灣總要與張忠謀、張淑芬夫婦一起用餐；黃仁勳在今年5月底來台期間，更曾帶著台積電創辦人張忠謀、廣達董事長林百里一起逛夜市，也是張忠謀第一次逛夜市的體驗。

此外，黃仁勳還在張忠謀獲頒李國鼎獎時，特地來台灣現身會場，只為當面向張忠謀祝賀。黃仁勳還說，輝達是建構在台積電的基礎上，沒有台積電就不會有輝達。

關鍵字： 台積電張忠謀黃仁勳輝達CEO

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電市值有望超車輝達　外媒分析：時間點就在2026年

台積電市值有望超車輝達　外媒分析：時間點就在2026年

NVIDIA和台積電(2330)今年靠著AI市值飆升，雖然目前NVIDIA市值遠遠領先台積電，NVIDIA目前的市值約為3.4兆美元，而台積電的市值徘徊在1兆美元門檻附近。然而，根據外媒24/7 Wall St.分析，台積電可能會在2026年超越NVIDIA。

2024-11-28 10:39
三星、SK海力士美國補助款還沒到　川普準閣員喊要出手

三星、SK海力士美國補助款還沒到　川普準閣員喊要出手

根據韓國媒體《BusinessKorea》報導，川普上任後即將領導政府效率部（DOGE）的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在X上發布文章，批評拜登政府在1月20日川普上任前加速發放「浪費性補貼」，此翻批評凸​​顯了外界對三星和 SK 海力士等尚未獲核准的韓國公司潛在影響的擔憂，如果這些企業獲得拜登政府的補貼，但川普政府取消合約並收回補貼，可能會嚴重擾亂它們在美國的業務運作和投資。

2024-11-28 10:29
LINE Pay抽籤凍資774億破今年紀錄　湧15萬筆拼賺8萬價差

LINE Pay抽籤凍資774億破今年紀錄　湧15萬筆拼賺8萬價差

第三方支付業者LINE Pay（連加網路商業股份有限公司、股票代碼7722）配合上市前公開承銷，完成3天公開申購，截昨（27）日計有15萬2400筆參與，由於每筆申購金額高達50.8萬元，凍資約774.19億元，中籤率約1.14 %。

2024-11-28 09:27
黃仁勳欽點！AI新贏家出線　埃森哲靠企業人工智慧致勝

黃仁勳欽點！AI新贏家出線　埃森哲靠企業人工智慧致勝

在11月20日的NVIDIA第三季度財報電話會議上，黃仁勳表示，人工智慧的下一波浪潮是企業人工智慧和工業人工智慧。同時，他也點名另一個潛在AI贏家埃森哲（NYSE：ACN）。

2024-11-28 11:03
拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購　力領科技價差最大

拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購　力領科技價差最大

3檔新股抽籤別錯過！力領科技（6996）、運達光電（8045）以及jpp-KY（5284）將分別在明後天開放申購，其中若幸運抽到力領科技，以今日收盤價267.5元來算，有望現賺6.75萬元。

2024-11-28 00:07
川普關稅2.0來襲　主計總處：2026年顯現影響

川普關稅2.0來襲　主計總處：2026年顯現影響

外界關注美國總統當選人川普放話加徵關稅，對台灣經濟成長率是否有影響，行政院主計總處主計長陳淑姿今天表示，初步評估川普關稅影響可能2026年才會顯現，屆時將進行估算，影響層面還待觀察。

2024-11-28 11:45
台股愈跌愈買！八大官股連2天敲進逾百億　加碼10檔一次看

台股愈跌愈買！八大官股連2天敲進逾百億　加碼10檔一次看

美國準總統川普揚言針對墨西哥、加拿大加徵25%關稅，而中國則是10%，市場不確定性升高，外資連2天站在賣方，賣超金額分別292.54億元以及409.86億元，合計賣超702.4億元，導致台股震盪，不過八大官股進場低接昨（27）日買超77.78億元，創近半個月最大買超金額，連結2個交易日買超達119.4億元。

2024-11-28 10:32
台積電盤中失守千元！　指數跌逾130點

台積電盤中失守千元！　指數跌逾130點

受到美國準總統川普有意再發動關稅戰影響，權值股台積電（2330）今（28）日盤中再度失守千元大關，重挫8元至992元，為11月1日、近20個交易日再度離開千元俱樂部，不過在逢低買盤進場拉抬下，台積電在千元價位持續拉鋸。

2024-11-28 09:36
川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊　最壞狀況還沒來

川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊　最壞狀況還沒來

川普關稅大刀砍向中國、墨西哥與加拿大，有國內法人出報告指出，川普發文揚言明年1月20日就任總統，即簽署行政命令(不透過國會，沒有緩衝)，點燃關稅戰火，將對加拿大和墨西哥全面徵收25％關稅，中國產品則額外加徵10％關稅，將形成貿易壁壘，衝擊貿易量及海空運價，而川普最可怕的武器是取消最惠國待遇，最壞狀況尚未來臨。

2024-11-28 08:16
六日要開會惹議！　洪申翰與召委溝通後改口「下周一再進行」

六日要開會惹議！　洪申翰與召委溝通後改口「下周一再進行」

勞動部長洪申翰原先下周要到立院備詢，因此通知各司署本周六日要業務報告，引發外界爭議，對此，洪申翰晚間表示，與衛環委員會召委蘇清泉溝通後，可更充裕掌握勞動部各司署業務細節，因此本周六日業務報告能延期至下周（12／2）上班日來進行。

2024-11-28 21:03

讀者迴響

熱門新聞

彩券中800萬　買300張00922！「1年獲利曝」網喊少年股神

獨／謝宜容辦公室擺設曝光！工業風會客區配綠植牆

新勞長逼六日開會惹議　洪申翰回應了

208萬戶減稅！基本生活費調高8千元　明年5月報稅適用

他追著股神跑　26歲靠1檔股票賺進500萬

川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊　最壞狀況還沒來

拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購　力領科技價差最大

達人曝1檔股票未爆發　「明年有機會20倍」

即／大樂透1億一注獨得　獎落台北市

台股愈跌愈買！八大官股連2天敲進逾百億　加碼10檔一次看

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366