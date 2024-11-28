台積電市值有望超車輝達 外媒分析：時間點就在2026年

NVIDIA和台積電(2330)今年靠著AI市值飆升，雖然目前NVIDIA市值遠遠領先台積電，NVIDIA目前的市值約為3.4兆美元，而台積電的市值徘徊在1兆美元門檻附近。然而，根據外媒24/7 Wall St.分析，台積電可能會在2026年超越NVIDIA。

三星、SK海力士美國補助款還沒到 川普手下大將喊要嚴厲審查

根據韓國媒體《BusinessKorea》報導，川普上任後即將領導政府效率部（DOGE）的拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）在X上發布文章，批評拜登政府在1月20日川普上任前加速發放「浪費性補貼」，此翻批評凸​​顯了外界對三星和 SK 海力士等韓國公司潛在影響的擔憂，如果這些企業獲得拜登政府的補貼，但川普政府取消合約並收回補貼，可能會嚴重擾亂它們在美國的業務運作和投資。

LINE Pay抽籤凍資774億破今年紀錄 湧15萬筆拼賺8萬價差

第三方支付業者LINE Pay（連加網路商業股份有限公司、股票代碼7722）配合上市前公開承銷，完成3天公開申購，截昨（27）日計有15萬2400筆參與，由於每筆申購金額高達50.8萬元，凍資約774.19億元，中籤率約1.14 %。

台積電盤中失守千元！ 指數跌逾130點

受到美國準總統川普有意再發動關稅戰影響，權值股台積電（2330）今（28）日盤中再度失守千元大關，重挫8元至992元，為11月1日、近20個交易日再度離開千元俱樂部，不過在逢低買盤進場拉抬下，台積電在千元價位持續拉鋸。

台股愈跌愈買！八大官股連2天敲進逾百億 加碼10檔一次看

美國準總統川普揚言針對墨西哥、加拿大加徵25%關稅，而中國則是10%，市場不確定性升高，外資連2天站在賣方，賣超金額分別292.54億元以及409.86億元，合計賣超702.4億元，導致台股震盪，不過八大官股進場低接昨（27）日買超77.78億元，創近半個月最大買超金額，連結2個交易日買超達119.4億元。

拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購 力領科技價差最大

3檔新股抽籤別錯過！力領科技（6996）、運達光電（8045）以及jpp-KY（5284）將分別在明後天開放申購，其中若幸運抽到力領科技，以今日收盤價267.5元來算，有望現賺6.75萬元。

川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊 最壞狀況還沒來

川普關稅大刀砍向中國、墨西哥與加拿大，有國內法人出報告指出，川普發文揚言明年1月20日就任總統，即簽署行政命令(不透過國會，沒有緩衝)，點燃關稅戰火，將對加拿大和墨西哥全面徵收25％關稅，中國產品則額外加徵10％關稅，將形成貿易壁壘，衝擊貿易量及海空運價，而川普最可怕的武器是取消最惠國待遇，最壞狀況尚未來臨。

觀光旅遊業復甦！11月徵才4.3萬人 一職缺年薪上看200萬

星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）接續在Q4上市，觀光旅遊業蓬勃發展，根據104人力銀行徵才資料庫顯示，截至11月旅遊業工作機會數4.3萬個，地勤、空服員、領隊、飯店工作人員等月薪落在3.2萬到6.4萬元；隨著OTA（Online Travel Agent）線上旅行社、高端及永續旅遊興起，旅遊業爭搶人才也擴及工程師、小編、顧問等職務，其中資深工程師年薪上看200萬。

新勞長要六日開會 洪申翰：「只有我連上兩天、有什麼好封口」

勞動部爆發霸凌輕生案，前部長何佩珊請辭負責後，新勞動部長洪申翰本周才剛接任，就傳出要求同仁這周六、日都要到部裡開會，且整個單位還被威脅，「不准講周六日要上班」，對此，洪申翰表示，因為接任倉促，且下周要到立院備詢，必定需要在下周前聽過各司署業務報告，才會利用本周末，他也強調各司署「報告完就可先走，唯一需要連續開會2天的只有我本人，我也沒下過封口令。」

富邦產險攜手星宇航空 合推「一站式購足」創新保險服務

今年即將邁入尾聲，聖誕節、新年元旦、農曆春節假期接踵而來，許多民眾開始安排出國行程，為提供民眾更便利的海外旅遊服務，富邦產險與星宇航空自今年7月起合作推出「一站式購足」創新保險服務，民眾於星宇航空官網完成機票購買後，即可接續投保「海外旅平險+不便險」，亦可於後續進入行程管理頁面輸入訂位代號或電子機票號碼和英文姓名後投保，步驟簡單好操作