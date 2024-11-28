台股愈跌愈買！八大官股連2天敲進逾百億　加碼10檔一次看

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
美國準總統川普揚言針對墨西哥、加拿大加徵25%關稅，而中國則是10%，市場不確定性升高，外資連2天站在賣方，賣超金額分別292.54億元以及409.86億元，合計賣超702.4億元，導致台股震盪，不過八大官股進場低接昨（27）日買超77.78億元，創近半個月最大買超金額，連結2個交易日買超達119.4億元。
統計八大行庫近2日主要買超個股為鴻海7182張、大同4431張、泰金寶4142張、陽明4031張、凱基金3628張、中信金3345張、台積電3149張、中鋼2640張、緯創2350張、第一金2226張。
川普對墨西哥加徵關稅說，組裝廠成為外資調節主要標的，昨天外資賣超緯創（3231）2萬3474張、鴻海（2317）賣超2萬2981張、廣達（2382）1萬1905張，大型組裝走跌造成大盤昨日下挫343.98點、跌幅1.51%，收22334.78點。
面對外資賣壓，八大官股低接護持，連續2天買超，買超金額分別為41.69億以及77.78億元，累計買進金額為119.47億元
八大行庫昨（27）日單日買超個股前五名依序包括中信金、陽明、聯電、大同、凱基金、台塑，合計近2日主要買超前5名個股為鴻海、大同、泰金寶、陽明、凱基金。
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