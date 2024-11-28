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睽違六年台灣國際遊艇展開幕　超跑遊艇與8800萬奢豪遊艇齊亮相

▲洋房宮樓般的豪奢遊艇。（圖／讀者提供）

▲洋房宮樓般的豪奢遊艇。（圖／讀者提供）

記者張佩芬／台北報導　　

第4屆台灣國際遊艇展今(28)日傍晚在高雄港嘉信22號遊艇碼頭開幕，共有12國56家廠商參展，從迷你的卡丁船，杜拜流行的超跑遊艇，到造價8800萬元的奢華遊艇共77艘各式遊艇參展。

活動是由經濟部貿易署與高雄市政府主辦，外貿協會執行，今年遊艇展在高雄港嘉信22號遊艇碼頭舉行開幕典禮，同步在亞灣遊艇碼頭、愛河灣亞果遊艇碼頭、高雄港第三船渠遊艇碼頭展出77艘船艇，另在陸上使用101個攤位，展期從11月28日至12月1日。

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台灣擁有「遊艇王國」稱號，遊艇出口量在亞洲排第一，全球排第四，是全球遊艇產業重要生產國。貿協在官網上指出，辦理遊艇展除了提供廠商與買主交流平台外，透過展覽周邊活動，包括買主之夜、遊艇試乘、遊艇廠參訪等，增進遊艇業者更多交流。

造型可愛的「遊艇超跑」將遊艇與超跑外型結合，每艘造價500-600萬元，除了在遊艇展上亮相，即日起開放預約12月2日後搭乘，3人包船20分鐘體驗價新台幣4800元。

民進黨立委賴瑞隆發布訊息指出，根據經濟部2023年統計，我國遊艇外銷金額達到86億元，今年遊艇展經費共1500萬元，期待展會帶來巨額訂單及商機，再創台灣遊艇製造業高峰。

▲亞果遊艇碼頭現場。（圖／讀者提供）

▲亞果遊艇碼頭現場。（圖／讀者提供）

貿協今年9月發布的預告新聞則指出，這次展出各家參展廠商精銳盡出，東哥將展出旗下Legends系列最新發表的28L遊艇，該遊艇在主甲板前方的餐廳與廚房做結合設計，沙龍（客廳）區域也設置了寬敞的沙發及獨立酒吧，讓遊艇業主擁有更開闊大器的生活體驗。

嘉信也將帶來多艘遊艇，包含蒙帝菲諾系列的Custom 125 TRIDECK遊艇，艙內兩側設計落地窗提供良好視野，甲板配置按摩浴缸，另有水上摩托車艇庫及船艉升降跳水板等，一艘遊艇滿足多樣需求，可看出台灣業者在有限空間打造的無限可能，提升豐富的海上休憩體驗。

除水域遊艇展示外，碼頭旁的陸域則搭配展出遊艇零配件，包含遊艇引擎、螺旋槳、幫浦、遊艇五金零件等；也展出遊艇相關周邊服務，如碼頭服務及遊艇管理、遊艇駕訓、水上活動休憩用品(釣具、潛水)等。台灣國際遊艇展是國內唯一將水陸域遊憩結合展出的展覽，也是國內遊艇相關行業不可錯過的年度盛會。

為協助台灣遊艇產業擴展海外市場，貿協將發動全球60多個駐外單位洽邀國外潛力買主來台，並廣邀國內各行各業人士前來觀展採購，瞭解台灣遊艇休憩的建設與設施，觀賞精湛的遊艇設計及工藝，體驗南台灣的海洋休憩氛圍，呼應台灣遊艇王國的美譽，塑造遊艇休憩生態圈並帶動產業發展。

關鍵字： 睽違六年國際遊艇展超跑遊艇8800萬奢豪遊艇

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