LINE Pay抽籤凍資774億破今年紀錄　湧15萬筆拼賺8萬價差

▲LINE Pay經營團隊，圖中為LINE Pay董事長丁雄注。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
第三方支付業者LINE Pay（連加網路商業股份有限公司、股票代碼7722）配合上市前公開承銷，完成3天公開申購，截昨（27）日計有15萬2400筆參與，由於每筆申購金額高達50.8萬元，凍資約774.19億元，中籤率約1.14 %。
根據證交所公告，LINE Pay此次提撥張數1748張，每筆僅限申購1張，每張申購價50.8萬元，明（29）日正式抽籤，暫定12月5日掛牌，以昨日588.88元收盤價，抽中每還可以賺8萬多元。
INE Pay主要收入來源為手續費收入，佔總營收83%；其次為金融推廣合作收入，佔12%，以及廣告行銷平台收入佔3%。今年前三季累計營收45.3億元，年增32.3%；稅後淨利4.79億元，年增27%；每股稅後純益（EPS）7.99元，年增29.7%。
截至目前，LINE Pay用戶數已突破1270萬戶，覆蓋台灣逾半數人口；此外，LINE Pay用戶綁卡數超過1830萬張，與銀行合作發行的聯名卡及點數回饋卡累計發卡數突破800萬張。
國人瘋玩「股票抽抽樂」，今年10月、11月又見大筆凍資，星宇航（2646）於10月底公開申購吸引逾160萬筆抽籤，由於設定1人申購2張，每股申購價20元、凍資643億元寫下今年紀錄。
詠業（6792）、力積電（6770）2021年公開申購各凍結市場資金542億與528億元，在當年度創紀錄。
2022年，力智（6719）、瑞鼎（3592）、綠界科技（6767）等3檔抽籤凍資共逾6000億創紀錄，其中力智一檔就凍資2745億元、瑞鼎凍資2023億元。
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