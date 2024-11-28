LINE Pay抽籤凍資774億破今年紀錄 湧15萬筆拼賺8萬價差

第三方支付業者LINE Pay（連加網路商業股份有限公司、股票代碼7722）配合上市前公開承銷，完成3天公開申購，截昨（27）日計有15萬2400筆參與，由於每筆申購金額高達50.8萬元，凍資約774.19億元，中籤率約1.14 %。

台積電盤中失守千元！ 指數跌逾130點

受到美國準總統川普有意再發動關稅戰影響，權值股台積電（2330）今（28）日盤中再度失守千元大關，重挫8元至992元，為11月1日、近20個交易日再度離開千元俱樂部，不過在逢低買盤進場拉抬下，台積電在千元價位持續拉鋸。

拼賺7萬！3檔新抽籤股本周申購 力領科技價差最大

3檔新股抽籤別錯過！力領科技（6996）、運達光電（8045）以及jpp-KY（5284）將分別在明後天開放申購，其中若幸運抽到力領科技，以今日收盤價267.5元來算，有望現賺6.75萬元。

川普關稅2.0更威！法人：海空運受重擊 最壞狀況還沒來

川普關稅大刀砍向中國、墨西哥與加拿大，有國內法人出報告指出，川普發文揚言明年1月20日就任總統，即簽署行政命令(不透過國會，沒有緩衝)，點燃關稅戰火，將對加拿大和墨西哥全面徵收25％關稅，中國產品則額外加徵10％關稅，將形成貿易壁壘，衝擊貿易量及海空運價，而川普最可怕的武器是取消最惠國待遇，最壞狀況尚未來臨。

快訊／台積電漲5元至1005 台股開盤上漲46點

美股4大指數全面下跌，台股今（28日）以22380.45點開出，指數上漲45.67點，漲幅0.2％。

川普2.0來了！嘉威轉移產線到越南 導入環保材質r-PET

嘉威（3557）昨（27）日召開法說會，針對川普當選下一任美國總統可能發生關稅問題，總經理吳世偉認為，越南廠明（2025）年第一季開始試營運，美國客戶現在已經非常急迫要求轉移生產地到越南，來避開可能產生的關稅問題，嘉威原中國廠產能會用來服務日韓、歐洲市場，目前關稅不會有太大問題。

川普總統首任4年國債增8兆美元 前閣揆：繼續揮霍可預期

川普組閣剛剛完成，昨天美國特別檢察官Jack Smith，不甘不願撤銷對川普的起訴，法院也隨即裁准，同時紐約州法院，就川老封口費案件已定罪未宣判的34項罪名，可想而知也會停止訴訟，不過這不表示總統任期後仍會免於訟累。

限制員工權利新股變化影響 台積電宣布調整今年第2季配息

台積電（2330）今日公告調整今年第2季配息，由於限制員工權利新股影響公司流通在外之股數變化，每股調整為配發新台幣3.99963706元。

2023年薪資中位數52.5萬！增幅3年新低 高低差4.05倍刷12年最小

主計總處今天公布2023年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數為新台幣52.5萬元，年增1.22%，年增幅為近3年最低，官員說明，2023年雖逢疫後內需服務業表現佳帶動薪資，但製造業景氣趨緩，受僱員工減少、獎金亦下滑。

台積電調降Q2股利低於4元 因應流通股數變化

台積電今天公告，因發行限制員工權利新股，影響流通在外股數變化，第2季每股現金股利自原訂的4元，略降至3.99963706元。