張忠謀親揭台積電「非命名首選」　草創時期難尋投資人

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

張忠謀自傳下冊今日上市，他也在書中揭露台積電命名的秘辛，原本一開始TSMC的中文名是直譯英文：「台灣半導體製造公司」，但因為已有人登記，才改成現在知名的「台灣積體電路製造公司」。

張忠謀在書中提到，在他第一次對俞院長簡報「共同晶圓廠」時，他已暫時命名新公司為Taiwan Semiconductor Manufacturing Company（TSMC）。他覺得這名字表達了公司的要點：（一）在台灣成立（Taiwan）；（二）做半導體（Semiconductor）；（三）做製造（Manufacturing）。後來的投資協議都以英文為主文；一直到公司登記，才有中文名字問題。

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張忠謀說，他的第一個反應就是直譯英文：「台灣半導體製造公司」，但發現此名已為別人登記，所以改成「台灣積體電路製造公司」，簡稱「台積電」。英文名字及英文簡寫都不必改，而現在TSMC已聞名世界了。

不只命名，張忠謀在草創台積電時，也努力尋找大公司來投資，他也回憶，那時他已相信飛利浦有投資誠意，但一切條件都還未開始談，不知道談得成否。況且，他認為多找幾家公司來與飛利浦競爭，絕對對台積電有利。因此他寫信或打電話給英特爾、德儀、摩托羅拉、松下、新力、迪吉多、超微、湯姆生等公司的總裁。除了松下是孫運璿先生特別要我接觸，其餘都是他在德儀及通用時期熟悉的。大部分都有回信，但回信是千篇一律的「無興趣」。