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估日央下周利率不動　逾半經濟學家預測年底前仍會升息

▲▼ 日本銀行,日本央行,植田和男,日幣,日圓。（圖／路透）

▲ 日本央行繼今年3月結束「負利率政策」後，突然於7月31日再升息，市場估下周會議維持不動。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

經濟學家在今（13）日公佈《路透社》調查中認為，日本央行（BOJ）不會在下周的政策會議上升息，但大多數經濟學家仍預計年底前會升息。

日央在3月中旬宣布取消負利率之後，不到四個月即 7 月底將基準借貸成本從 0~0.1% 的範圍提高至 0.25%，令許多市場參與者感到驚訝，也造成全球市場暴跌，但日本央行官員仍多次暗示央行將繼續穩定收緊貨幣政策。

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《路透社》報導稱，與上個月的一項調查相比，變化不大，調查結果顯示，分析師堅信，在聯準會（Fed）等全球央行陸續降息之際，日本央行致力於擺脫數十年的大規模貨幣刺激政策。

在9月4~12日的調查中，52名經濟學家中沒有人表示日本央行將在下周（9月19~20日）的會議上升息，但54%（即 28 人）預計日央將在今年年底前還是會升息，但數據略低於 8 月民調的 57%。

對年底利率的預測中位數為 0.50%，高出 25 個基點，與上次民調相同。

在由23 名經濟學家組成的小樣本中，超過四分之三的經濟學家（18 名）12 月表示，其餘5 名經濟學家預計到年底利率將會上升，並提供了日本央行下一次調整利率的特定月份的預測，其餘5 位經濟學家則表示10 月。

三井住友信託銀行(Sumitomo Mitsui Trust Bank)高級經濟學家岩Junki Iwahashi表示，預計日本央行將以每六個月一次的速度謹慎升息，同時評估貨幣緊縮對國內經濟的影響。

不過，他表示，如果金融市場再次因美國經濟大幅放緩或美國降息步伐加快而受到擾亂，升息的難度將會進一步加大。

另外對於明年升息看法，15 位經濟學家中 60%（即 9 位）選擇了 1 月會升息。

政府周一公佈的數據顯示，日本經濟成長速度比最初報告的上季度略有放緩，這是由於企業和家庭支出下調導致下半年消費更加艱難以及央行升息計畫造成的。

日本金融廳前高級官員Takumi Tsunoda表示，預計經濟只會以溫和的速度復甦，因為儘管減稅和增加夏季獎金提高了家庭的可支配收入，但對價格上漲持謹慎態度的消費者不願消費。

關鍵字： 日本央行升息經濟貨幣政策市場

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