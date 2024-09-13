ETF愈跌愈買！00919配息0.72元奪人氣雙冠王　9／20領息上車

▲投資人熱情不減，趁回檔之際愈跌愈買。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

大盤高檔震盪，台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際愈跌愈買。觀察大盤9月以來跌多漲少，截至9月12日跌幅2.76%，仍有20檔台股ETF規模逆勢增加，整體台股ETF規模增加145.9億元，其中，群益台灣精選高息（00919）奪下「規模、受益人數」雙成長人氣冠軍。

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▲「台股ETF」9月以來規模增加前10名。（圖／記者楊絡懸製表）

以增加金額單檔來看，前十名中有6檔都是高息型，顯示出高息ETF持續受投資人青睞；而受益人部分，9月以來也是00919增加2.99萬人最多，堪稱是規模與受益人雙增人氣王。

事實上，00919第6次公告配息金額創新高，將配0.72元，年化配息率連續6季衝破10%，刷新台股ETF配息紀錄後，買盤持續挹注，搶在除息前上車的投資人源源不斷，顯示出投資人偏愛穩定持續配高息的台股ETF。

00919本次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。

▲「台股ETF」9月來受益人增加前10名。（圖／記者楊絡懸製表）

00919基金經理人謝明志表示，高息資產具備「易漲抗跌」的特性，以及「息收保護」，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具。就中長線而言，台股基本面有支撐，指數熱度有望延續，投資策略仍為逢低分批布局。

至於定期定額策略，謝明志指出，不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式，面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。